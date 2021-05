Médicos piden usar barbijo hasta en casa para evitar catástrofe





21/05/2021 - 09:28:03

Los Tiempos.- Los representantes del Colegio Médico de Cochabamba y de las Sociedades Científicas pidieron ayer cambios en el comportamiento social para contener la tercera ola de la pandemia. Exhortaron a utilizar el barbijo como medida de protección, incluso en la casa; ya no sólo en la calle, por el contagio dentro de las familias. El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Carlos Iriarte, expresó que la explosión de casos se da por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Lamentó la falta de control los viernes y sábados en lugares como la avenida América y otras. “Hay aglomeraciones, fiestas clandestinas, donde la gente está sin mascarillas”, cuestionó. El presidente de la Sociedad de Neumología, Julio Peñarrieta, expresó que “es importante entender que Cochabamba está desbordada con casos de Covid-19, todos tenemos un amigo o un familiar, pero el pico máximo aún no ha llegado”. Dijo que las recomendaciones “son universales, todo el mundo ya las conoce, pero son las que menos se cumplen y el resultado es lo que estamos viendo”. El médico Fernando Rengel remarcó que el sistema de salud está “desbordado” y “si la población no asume su responsabilidad en el uso de las medidas de bioseguridad, si seguimos aglomerando gente y sin cumplir, esto no se va a controlar”. Dijo: “Las medidas de bioseguridad son las únicas que existen para frenar la enfermedad; no hay tratamiento hasta el día de hoy”. Lo médicos expresaron que es necesario comenzar a utilizar el barbijo, incluso dentro la casa. “Antes era en la calle, ahora es en la casa”, pidieron. El presidente de la Sociedad de Medicina Crítica, Vladimir Mamani, advirtió que si la actitud de la población no cambia, habrá una “catástrofe sanitaria”. El pedido de los médicos se da cuando Cochabamba ha superado este mes el pico más alto de toda la pandemia, con 773 casos en un día, el 19 de mayo, y reportado la mayor cantidad de fallecidos, con 20, ayer.