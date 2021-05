Más de 50 vacunados contra la COVID se contagian con el virus





21/05/2021 - 09:20:10

Opinión.- Hay más de medio centenar de personas que fueron vacunadas contra el coronavirus en Cochabamba, pero se infectaron. Una parte de estos enfermos trabaja en establecimientos de salud, el primer segmento que fue inmunizado contra la COVID-19. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Salud Pública de Cochabamba, Adalid Gutiérrez, informó que hay 15 trabajadores del Hospital Clínico Viedma que, a pesar de estar vacunados, dieron positivo a coronavirus; hay otra media decena de funcionarios del Hospital Materno Germán Urquidi que está en la misma situación; cinco más en el área de Pediatría; y otro número aún no contabilizado en establecimientos de salud de Cochabamba. En suma, hasta ayer, eran 25 “inmunizados contagiados”. Gutiérrez dijo que, a medida que avanza la tercera ola del virus, incrementa el número. Reconoció que la dosis no garantiza que no contraigan la enfermedad, sin embargo, teme que algunos casos se compliquen y lleguen hasta la Unidad de Terapia Intensiva. MÁS CASOS Hay otros 25 casos atendidos por la fundación Ángeles Contra el COVID. El médico responsable de la sede sur de Ángeles Contra el COVID, Alonso de Oliveira, estimó que, en lo que va del rebrote, asistieron a esa cantidad de gente. “Llegaron pacientes que tienen las dos dosis de la vacuna y se han infectado”. Explicó que un último caso se dio esta semana. Se trataba de una señora a la que le inyectaron la vacuna rusa, pero enfermó y su cuadro es crítico. De Oliveira contó que su saturación de oxígeno era baja y las dos dosis “no le dieron la protección adecuada”. Añadió que la vacuna ayuda a que la enfermedad sea más tenue, pero no evita contagios. “Es algo que siempre ocurrirá”. Mencionó que esto también le está pasando a algunos de sus colegas. CAUSAS Hay dos causas que provocan contagios en gente inmunizada, en criterio del inmunólogo e investigador del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Roger Carvajal. Una de ellas es la exposición a una carga viral alta. Esto puede ocurrir en un hospital e, incluso, cuando se está muy cerca de una persona que está desarrollando COVID-19 de manera asintomática. Para bajar la carga viral, instó a ventilar los espacios. La otra tiene que ver con las nuevas cepas coronavirus, como la brasileña. El experto dijo que hay gente que ya enfermó, además recibió dosis contra el coronavirus, pero igual se infectó. “En estos casos, los anticuerpos formados no neutralizan a la variante”. De Oliveira dijo que hay muchos vacunados contra el coronavirus que bajan la guardia y apuntó a esta como la tercera causa de la infección.