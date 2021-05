Familias peregrinan por hospitales, 95% de las camas en Cochabamba está ocupado





Los Tiempos.- Casi la totalidad de camas habilitadas para atender a pacientes con Covid-19 que requieran internación está ocupada en la ciudad de Cochabamba y otros municipios del eje metropolitano. Varias familias peregrinan por hospitales con la esperanza de conseguir un espacio para salvar la vida de sus seres queridos. La ocupación hospitalaria es del 95 por ciento , afirmó el jefe de la Unidad de Calidad de Servicios del Sedes, Alfredo Mendoza. “A la fecha, estamos con un 95 por ciento de camas ocupadas, las salas de terapia intermedia e intensiva que habilitados en el Hospital del Norte están totalmente llenas”, detalló. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Neumología, Julio Peñarrieta, dijo que nuevamente la población peregrina por los hospitales buscando una cama para un paciente con Covid-19 y no hay. “Las camas ya están siendo desbordadas, en el sector público, la seguridad social y particulares; ya no hay. Es una pena ver a esa gente peregrinando de hospital en hospital, de clínica en clínica; no hay espacio”, lamentó. En tanto, Mendoza informó ayer que el hospital municipal del Norte cuenta con 120 camas de internación para Covid-19 y al menos 110 ya están ocupadas, pese a que se amplió a 16 la cantidad de unidades de terapia intermedia y a siete de intensiva. La ampliación de servicios para atender a pacientes críticos triplicó la demanda de oxígeno e hizo que se restrinja la atención en algunos establecimientos, como el Hospital del Sur. “En el Sur teníamos 72 camas, pero trasladamos todo un piso al Norte, incluyendo a médicos y enfermeras. Ahora se sigue admitiendo pacientes, pero que no requieran mucho oxígeno”, concluyó. Dirigentes del sur reclamaron por el “desmantelamiento” del hospital y anunciaron protestas. Sube internación en más municipios Colcapirhua, Sacaba y Punata son otros municipios en los que la ocupación de camas por pacientes con Covid-19 se incrementó hasta en un 200%, de acuerdo a testimonios de personal de salud. En Colcapirhua, la capacidad del hospital Andrés Cushieri fue rebasada tras internarse a tres pacientes en terapia intermedia y otros 11 en el área para Covid-19 por complicaciones en su salud, según médicos del nosocomio. En tanto, en Sacaba, el 60% de las 50 camas habilitadas para personas con Covid-19 ya están ocupadas en el hospital Solomon Klein, subrayó el jefe de Calidad de Servicios del Sedes, Alfredo Mendoza, quien enfatizó que en Punata el panorama es similar.