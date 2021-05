Identifican 5 debilidades en la comunicación sobre vacunación





21/05/2021 - 09:12:25

Página Siete.- Expertos en comunicación estratégica identifican cinco debilidades en la comunicación del Gobierno respecto a la vacunación masiva contra la Covid-19. Esas flaquezas son: falta de un objetivo claro, carencia de un tutorial, falta de un lenguaje positivo, carencia de respuesta a la desinformación y muchos voceros. “El Gobierno está cumpliendo con las vacunas, pero la comunicación no acaba de ponerse a la altura de este esfuerzo... Tiene que aportar más efectivamente con orientaciones, recomendaciones, información y también participación y opinión ciudadana, para que ésta también anime la vacunación como proceso que garantiza vida”, expresa Adalid Contreras, sociólogo y comunicólogo. La primera debilidad identificada es la carencia de un objetivo claro, es decir: a la comunicación sobre la inmunización le hace falta un enfoque que responda de forma nítida y concreta a la interrogante ¿para qué es la vacuna? “A la estrategia global le hace falta ese enfoque que defina claramente para qué vacunar ¿es para prevenir, contener? El objetivo debe ser claro: nos vacunamos para garantizarnos vida, ese es el objetivo final y debe estar en las campañas de vacunación”, dice el experto. La segunda debilidad es la carencia de un tutorial didáctico o una guía práctica, dirigida a la población en edad de vacunarse para reforzar la expectativa por la inmunización. “Una estrategia debe ser de carácter tutorial y que explique: dónde vacunarse, a qué hora se vacuna, para qué edades, en qué días, qué requisitos debemos cumplir para la vacunación. Esta es una información básica tutorial que indique claramente lo que se tiene que hacer”, explica Contreras.



La tercera debilidad es la falta de un “lenguaje positivo”. “Hay una exceptiva grande de la población que debe ser reforzada con mensajes positivos, festivos, de celebración. Decir: vamos a vacunarnos, que es la única alternativa que nos da la ciencia médica y es para nuestro bien”, agrega Contreras. La cuarta debilidad es que falta una respuesta efectiva ante la desinformación. El experto en imagen y comunicación Álvaro Hurtado afirma que “hay mitos que se están trabajando a través de las redes sociales, y no se está dando una información que desvirtúe, que aclare o que informe científicamente y demuestre que las redes sociales están equivocadas”. Hurtado apunta a dos flancos: por un lado, los servicios departamentales, que deben tener una estrategia informativa para sus regiones y, por otro lado, el Gobierno central, que también mediante campañas se debe encargar de desmentir las noticias falsas en torno a las vacunas. “El nivel nacional debería estar haciendo es una campaña de información de contención al movimiento antivacunas o una aclaración científica. No existe en el nivel gubernamental este tipo de trabajo en la parte técnica. Sí existe una campaña muy fuerte por la llegada de vacunas, el espectáculo que significa presentarla, eso es propaganda”, dice Hurtado. Como quinta debilidad , el comunicador Antonio Vargas indica que hay “muchos voceros” hablando del mismo tema, por lo que recomienda establecer una sola vocería. “Existen muchos voceros, cuando debería centralizarse la información en un solo vocero que conozca el tema salud. En este sentido se esperaría que sea el Ministro de Salud y no el vocero de la Presidencia, no el Presidente o cualquiera que quiera un momento de cámara y un momento de micrófono”, explica Vargas.



Las posturas políticas CC El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, convocó a la gente a vacunarse por derecho y también por responsabilidad, y pidió a la población no escuchar a las personas que están en contra de las vacunas “No hay que escuchar a quienes están poniendo en duda la vacuna, no hay que hacer caso a los negacionistas”. MAS El diputado Juan José Jauregui del MAS dijo que los responsables de que la gente no asista a los puntos de vacunación son los opositores por estigmatizar las vacunas rusas. “Ellos generaron tal escenario de incertidumbre... Tenemos gran cantidad de vacunas, lo que no tenemos es personas que quieran vacunarse”.