Clausuran en La Paz cuatro mataderos de carne de caballo y burro que operaban de forma clandestina





21/05/2021 - 08:47:13

Erbol.- Cuatro predios que funcionaban como mataderos clandestinos en la localidad de Lahuachaca del municipio de Sica Sica, en el departamento de La Paz, fueron intervenidos y clausurados por técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). El operativo sorpresivo de control se realizó en coordinación con autoridades de la Alcaldía de ese municipio. Los cuatro predios donde se faenaba carne equina (caballo y burro), operaban sin medidas que garanticen la inocuidad del producto, señala un boletín de prensa. Las condiciones en las que funcionaba ese lugar fueron precarias e insalubres. No se contaba con ningún tipo de cuidado, certificación o permiso para realizar el procedimiento. Los animales sacrificados en estos centros ilegales no son aptos para el consumo humano. La encargada departamental de Vigilancia, Monitorero y Operativo de Inocuidad Alimentaria del Senasag, Jhoana Moncada, informó que esas instalaciones, fueron clausuradas de forma definitiva a partir de varias irregularidades desveladas, conforme a lo establecido en la Resolución Administrativa 013 de 2004. En el lugar se pudo encontrar una infraestructura inapropiada, hacinamiento de deshechos, olores fétidos, contaminación, heces acumuladas, concentración de moscas, utensilios sucios y no apropiados.