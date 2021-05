Coronavirus: En su peor momento de contagios India registra casos de infección por otro hongo que sería aún más peligroso





21/05/2021 - 08:27:26

RT.- En medio del aumento de los casos de la mucormicosis, infección necrosante producida por 'hongo negro' que se propaga entre los sobrevivientes del coronavirus en la India, las autoridades locales han registrado contagios con otra enfermedad fúngica provocada por 'hongo blanco'. Al menos 4 casos de la infección por el 'hongo blanco' se han detectado en el estado de Bihar, en el norte del país. Una de las personas contagiadas es un médico de primera línea de atención de infectados por el covid-19, informó este jueves The Times of India. Aunque no hay pruebas que sugieran que la nueva patología se esté extendiendo a otras regiones de la India, los expertos suponen que el 'hongo blanco' pueda ser más peligroso que el negro, ya que afecta a órganos vitales, como los pulmones, los riñones, los intestinos, el estómago, los genitales y las uñas, y provoca una infección generalizada. Mientras la mucormicosis afecta solo a los senos nasales o los pulmones. También los médicos han observado que los cuatro pacientes que padecían la infección por 'hongos blancos' presentaban síntomas similares a los del coronavirus, pero dieron negativo a la prueba. Al igual que en el caso de la mucormicosis, el riesgo de contraer la enfermedad es mayor para las personas con una inmunidad débil, que padecen problemas de salud preexistentes, como diabetes, utilizan esteroides o los pacientes sometidos a un elevado soporte de oxígeno. Además, puede suponer un riesgo para las mujeres embarazadas y los niños.