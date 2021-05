Alberto Fernández: Estamos viviendo el peor momento de la pandemia





20/05/2021 - 21:08:04

El presidente Alberto Fernández señaló hoy que "estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia" y llamó asumir "el momento crítico que estamos atravesando". En su discurso, el Presidente aclaró que "no es momento de especulaciones" y que los argentinos "debemos unirnos para superar esta catástrofe",. informa Télam. Asimismo aseguró que "el Estado no puede hacerse el distraído ante la pandemia". El presidente Alberto Fernández anunció hoy que quedará restringida la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica, en una medida que regirá desde las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo, inclusive. De esta manera, quedarán suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. En un mensaje emitido por cadena nacional desde Casa de Gobierno, el mandatario afirmó que no aceptará que se "naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos" a raíz del coronavirus, al cierre de la tercera jornada consecutiva con altísimas cifras de casos positivos a nivel nacional. El Presidente detalló que estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar, y que sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas. Finalizado ese plazo, que sólo involucra 3 días hábiles, el jefe de Estado consignó que desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades "en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy", aunque se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Mientras, otras 435 personas murieron y 35.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 72.699 los fallecidos a nivel nacional y 3.447.044 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 5.951 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,6% en el país y del 76,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.