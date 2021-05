Entra en vigencia el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas tras 11 días de enfrentamientos





20/05/2021 - 20:23:09

Infobae.- El gabinete de seguridad de Israel votó a favor de un cese al fuego en Gaza este jueves por la noche (hora local). Así lo reportaron distintos medios locales tras la finalización de una reunión de este cuerpo de la administración de Benjamín Netanyahu. Según indicó el Jerusalem Post, una fuente del gobierno egipcio -que ha jugado un rol preponderante en los esfuerzos para terminar con los enfrentamientos- dijo que tanto Israel como los grupos terroristas que controlan el enclave palestino llegaron a un acuerdo “en principio” pero todavía debían definir los detalles. En un comunicado, la oficina del primer ministro indicó que los funcionarios “aceptaron la iniciativa egipcia de un cese al fuego mutuo y sin condiciones”. Poco después de que trascendiera la decisión israelí, el grupo terrorista Hamas confirmó que el alto al fuego será “simultáneo y mutuo” y dijo entrará en vigor a las 2 AM (hora local). No obstante, la oficina del primer ministro indicó que la hora “será determinada después”. La tregua entró en vigor a las 2:00 AM (hora local). El gobierno de los Estados Unidos se había mostrado optimista sobre la posibilidad poco antes del anuncio. En un contacto con periodistas, la secretaria de Prensa Jen Psaki había calificado los reportes como “alentadores” y asegurado que la administración de Joe Biden estaba haciendo “todo lo posible para ponerle fin al conflicto”. The Times of Israel reportó que todos los miembros del gabinete votaron a favor de la decisión, particularmente luego de que se les informara que Israel “agotó” todos sus posibles objetivos militares en Gaza. “Hamas ha sido disuadido y sufrido serios golpes”, un funcionario habría dicho durante la reunión. La declaración oficial habla de logros “sin precedentes” en la campaña. Las hostilidades se han extendido durante 11 días. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hacia las 7 PM la cantidad total de misiles lanzados por los grupos terroristas asciende a “aproximadamente 4.340 cohetes”, de los cuales 640 fueron defectuosos y cayeron dentro del enclave palestino. No obstante, la cifra ya es mayor dado que poco después las sirenas volvieron a sonar en ciudades sureñas como Ashdod y Ashkelon. Y lo hicieron de nuevo en la misma zona minutos después de que se anunciara el cese al fuego. En total, 12 personas han muerto en Israel como consecuencia de los ataques de los grupos terroristas. Las FDI, en tanto, han alcanzado numerosos objetivos estratégicos del grupo terrorista y abatido a varios de sus jerarcas. Los últimos bombardeos de magnitud reportados fueron nuevos túneles de Hamas, que causaron varios heridos. Las FDI indicaron que a lo largo de la madrugada de este jueves atacaron “decenas” de puntos en la red de túneles del grupo, conocida como “Metro”, así como “otros objetivos terroristas”. Entre los objetivos atacados, estaría “una infraestructura militar en la casa de un comandante del Batallón de Jan Yunis, Ali Abu Zarqa, así como lugares de producción de armas y puntos de lanzamiento de submarinos”. Autoridades de la Franja de Gaza dijeron que al menos 232 personas han muerto en el enclave desde el comienzo de los enfrentamientos.