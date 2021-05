Ministro Quelca: Los maestros deben esforzarse para que no hayan reprobados





20/05/2021 - 20:07:00

El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó este jueves que, en el marco del reglamento vigente para esta gestión escolar, los maestros pueden aplicar las reprobaciones para los estudiantes del sistema educativo del país. “Los maestros y maestras tienen la obligación de trabajar para lograr objetivos educacionales propuestos en la planificación, de tal modo, que ellos deben esforzarse para que no hayan reprobados; pero obviamente, en el marco del reglamento, si un estudiante bajo las modalidades de atención diseñadas no han logrado alcanzar estos objetivos, obviamente se aplicará este reglamento correspondiente”, afirmó. Explicó que ese reglamento está en el marco de las normas generales de la gestión educativa gestión 2021 y establece todo el proceso educativo y uno de los componentes es justamente el referido a la evaluación y se aplica en el marco de la situación de pandemia. Respecto al retorno a las clases presenciales, reiteró que esa posibilidad está supeditada a los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud y Deportes. Recordó que en el país existen unidades educativas que pasan clases según las tres modalidades diseñadas debido a la pandemia del COVID-19: presenciales, en comunidades rurales alejadas; semipresenciales, en lugares con poco alumnado y, a distancia en las ciudades capitales muy pobladas.