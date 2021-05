Caso bebé Alexander: Fiscalía retira acusación y anuncia ampliación de investigación por irregularidades en el proceso





20/05/2021 - 16:11:03

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal 4° de Sentencia de la ciudad de La Paz el memorial de retiro de acusación en el denominado caso “Bebé Alexander”, a favor de Jhiery Fernández, Lola R. O., José L.D.A. y Sandra D.M.C., y anunció la ampliación de la investigación por irregularidades en el proceso. “El Fiscal de Materia presentó ante el Tribunal de Sentencia el retiro de la acusación que fue presentada en contra del doctor Jhiery Fernández y otras tres personas. Este retiro de acusación, previa autorización de la Fiscalía Departamental de La Paz, obedece a una serie de inconsistencias que se encontró en todo el cuaderno de investigación, fundamentalmente en el tema de las pruebas, no hay una prueba científica que acredite la comisión del ilícito”, dijo la autoridad. Indicó que la determinación fue asumida luego de realizar un análisis exhaustivo al cuaderno de investigación en el que no se encontraron los suficientes elementos probatorios para sostener la acusación que fue presentada el año 2015, señala un reporte institucional. Lanchipa explicó que los elementos probatorios acumulados durante el proceso investigativo resultan insuficientes para sustentar la resolución de acusación fiscal en el juicio oral; además, durante la revisión del cuaderno de investigación se encontraron contradicciones en los informes periciales. “La médico forense de ese entonces contaba con el requerimiento fiscal que le instruía únicamente tomar muestras biológicas, pero ella señala que se habría tomado dos hisopos como muestras y éstos habrían sido entregados al Fiscal en calidad de custodio; sin embargo, nunca se logró establecer a qué Fiscal se entregó estos dos hisopos y mucho menos en cadena de custodia”, sostuvo. Agregó que también se habló de la existencia de antígeno prostático, pero que no se pudo establecer a quién pertenecía y, de manera contradictoria, en otra parte del informe se señala que no se logró encontrar ningún tipo de antígeno, irregularidades que fueron tomadas en cuenta para determinar el retiro de la acusación. Ante las inconsistencias y contradicciones encontradas en el cuaderno de investigación, el Fiscal General informó que ya existe un proceso de investigación en contra del exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la exfiscal de materia, Susana Boyan, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Ley y la Constitución.