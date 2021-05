Oficializan supresión de visas para que bolivianos ingresen a México sin visa





20/05/2021 - 16:06:28

ABI.- Los gobiernos de Bolivia y México, a través de sus cancilleres Rogelio Mayta y Marcelo Ebrard, respectivamente, oficializaron este jueves las medidas adoptadas por ambos países para suprimir la visa a bolivianos que ingresen a ese país mediante el intercambio de Notas Diplomáticas. “Este acto es un paso firme para expresar que nos reconocemos como pueblos hermanos y como hermanos estamos dispuestos a construir la unidad Latinoamérica y enfrenar el futuro con un destino que nos vincule y nos una. Vemos ese destino con la esperanza y firmeza de que más que las fronteras y condiciones económicas, para nosotros prima el respeto a la naturaleza como seres humanos y como hermanos”, señaló el canciller Mayta. La autoridad dijo que se el levantamiento del requisito de visa para ingresar a México es un paso muy importante para Bolivia, porque hará que el pasaporte boliviano tenga más peso y que los bolivianos puedan viajar a más países sin tener que realizar ese trámite. Asimismo, resaltó el papel que jugaron las autoridades mexicanas durante el golpe de Estado de noviembre de 2019 en el país, que permitió que muchas autoridades que eran perseguidas en ese momento, puedan obtener asilo en ese país. “Estamos dejando atrás un capítulo oscuro de nuestra historia, el tiempo del golpe de Estado, el tiempo de la persecución política atroz, el tiempo de la violencia, de la represión, de la masacre. Hay que destacar que fue importante el rol que jugaron nuestros hermanos mexicanos, fieles a los principios de respeto a la institucionalidad democrática para resguardar la vida de la gente dándoles asilo”, aseveró. La firma del convenio se realizó en un acto oficial desarrollado en la Cancillería, donde participó la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en Bolivia, María Teresa Mercado; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; los ministros de Gobierno, Presidencia y Culturas, Eduardo del Castillo, María Nela Prada y Sabina Orellana, respectivamente; además de autoridades y diplomáticos invitados. En dicha ocasión, el subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno mexicano, Maximiliano Reyes, señaló que el acuerdo se da luego de la visita del presidente Luis Arce a su país en marzo pasado. “Con esta firma, damos cumplimiento al mandato presidencial tras la visita de nuestro hermano, el presidente ‘Lucho’ Arce, que realizó México en marzo pasado. Debo señalar además que este acuerdo lo hemos alcanzado en tiempo récord”, resaltó. Por su parte, el Ministro de Gobierno boliviano recordó que la supresión de visas con México era una tarea que se la llevaba trabajando desde 2019, que no pudo materializarse debido al golpe de Estado y a que el gobierno de facto rompió relaciones con ese país. “México tendió una mano tras el golpe de Estado. México no solo cobijó temporalmente a nuestro expresidente Evo Morales, sino que no dudó en ayudar a todos los perseguidos políticos del régimen de Jeanine Áñez y Arturo Murillo, incluyendo a nuestro actual presidente Luis Arce”, recordó. Resaltó que el convenio permitirá reactivar ambas economías después de los efectos de la pandemia, y en el caso específico de Bolivia, después de un golpe de Estado. La autoridad adelantó que no será el único acuerdo con el país azteca, sino que también existen otros en cuestiones comerciales, industriales y económicas, que poco a poco las instituciones correspondientes irán informando al respecto.