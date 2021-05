Esta curiosa y confusa foto podría presagiar los próximos cambios en tu vida: Test visual





20/05/2021 - 10:14:17

Parece una pintura de Picasso, aunque también podría asemejarse al surrealismo de Dalí. Pero aunque no se sabe quien es su autor, esta imagen ha demostrado no solo molestar un poco a la vista a medida que más se la observa, sino que puede revelar lo que se avecina en tu futuro próximo. A veces es bueno reconocer que es lo que estamos buscando para que sea más sencillo buscarlo. Una vez que la meta es clara, encontramos mejores maneras para alcanzarla, publica el diario Los Andes. Por eso siéntate cómodo, cierra los ojos y al abrirlos mira esta imagen. La sinceridad es clave para este test, así que trata de no mentirte sobre lo primero que viste para pasar a leer los resultados. Test visual de Infobae ¿Qué observaste primero, un chico o una chica?

Chica Si eres una mujer y primero viste a una chica, lo más posible es que se vienen cambios muy importantes en tu vida y que seguro se vienen cocinando hace tiempo en tu subconsciente. Son cambios rotundos, pero lo más seguro que te hagan muy feliz. Al igual que la imagen, en donde la chica tiene la cabeza hacia arriba, mantén la frente en alto frente a las adversidades y nuevos desafíos que se te enfrenten. Eres positiva y siempre contagias tu buen humor. Pero tu actitud frente al cambio te define como una mujer resulta e independiente, definitivamente en alguien que se puede confiar. Si eres hombre y lo primero que viste fue la imagen de la chica, puede significar que seas algo enamoradizo a la hora de buscar pareja. Pero la fijación en la mujer de la imagen más bien indica que hoy hay alguien especial en tu vida, de quien buscas cariño y aprobación. Esa persona te hace muy feliz y más cuanto está a tu lado, pero no debes desesperar cuando se aleja un poco. Si tiene que ser para ti, lo será. Recuerda que a nadie le gusta alguien inseguro, asi que no desesperes y dale su espacio cuando lo necesite.

Chico Si siendo mujer viste primero la imagen del chico, en definitiva estás en busca de un compañero, más bien alguien que tenga una personalidad romántica al igual que vos. Si ya estas en una relación, significa que se encuentran en un muy buen momento. Pero haber visto al hombre primero indica que cambios en tu vida amorosa están por venir pero descuida pues todos son buenos, posiblemente los haga mejorar a los dos. Si eres un hombre y viste primero al chico, significa que alguien de tu entorno te está generando conflicto, quizás un “amigo”, compañero de trabajo o incluso alguien de tu equipo deportivo. Solo si te decides a hablar la situación podrá cambiar. Enfrentar los problemas en la vida es una de las cosas más difíciles, pero las que más frutos dan.