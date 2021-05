La OMS asegura que las vacunas disponibles son eficaces contra todas las variantes del COVID-19





20/05/2021 - 06:37:19

Infobae.- Las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra “todas las variantes del virus”, aseguró este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS),que pidió sin embargo continuar actuando con “prudencia” ante el covid-19. Hasta el momento, la OMS incluyó a la lista de uso en emergencias para todos los países las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Sinopharm; en las próximas semanas también se prevé la aprobación de la vacuna china Sinovac y de la rusa Sputnik V. Por otro lado, si bien la situación sanitaria mejora en Europa, la evolución de la pandemia no permite aún reanudar de manera segura los viajes internacionales por “una amenaza persistente y nuevas incertidumbres”, advirtió Hans Kluge, el director para Europa de la OMS. “Es una amenaza imprevisible”, aseguró Catherine Smallwood, responsable de las situaciones de urgencia en la OMS Europa. “La pandemia no terminó”. Según datos de la institución, en el conjunto de la región (que alcanza hasta una parte de Asia central), el número de nuevos casos cayó 60% en un mes, pasando de 1,7 millones a mediados de abril a 685.000 la semana pasada. “Vamos en la buena dirección, pero tenemos que mantenernos vigilantes (...) el incremento de la movilidad, de las interacciones físicas y de las reuniones puede conllevar a un aumento de la transmisión en Europa”, insistió el director regional, afirmando sin embargo que los viajes esenciales seguían estando autorizados. La reducción de las restricciones sociales tiene que llevarse a cabo en paralelo a un aumento en la detección, el rastreo y la vacunación. “No hay riesgo cero”, reiteró Kluge. “Las vacunas son quizás una luz al final del túnel, pero no podemos dejarnos cegar por esta luz”. El Parlamento Europeo respalda la liberación de patentes En tanto, ante la escasez de vacunas sobre todo para los países en vías de desarrollo, el Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a respaldar un impulso para una exención temporal de las patentes de vacunas contra el coronavirus, ante el escepticismo de Bruselas y los estados miembros clave. La Organización Mundial de la Salud, India y Sudáfrica han pedido que las patentes se suspendan temporalmente en un intento por ayudar a impulsar las entregas a las naciones más pobres que luchan por vacunar a sus poblaciones. Los legisladores aprobaron por un estrecho margen una enmienda que pide al bloque “apoyar la iniciativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de India y Sudáfrica para una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, equipos y tratamientos COVID-19, e insta a las empresas farmacéuticas a compartir sus conocimientos y datos “. Los líderes de la UE dijeron este mes que estaban dispuestos a discutir las exenciones de patentes después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldara el plan, pero pidieron más detalles sobre la propuesta e instaron a otros productores importantes a aumentar primero sus exportaciones de jabs muy necesarios. El comisionado de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, dijo a los legisladores el miércoles que Bruselas presentaría su propia propuesta en la OMC centrada en impulsar la producción y liberar las exportaciones. Insistió en que Bruselas se “comprometerá de manera constructiva” para ver si una exención temporal de patentes podría ayudar a reforzar los suministros mundiales y el acceso a las dosis. La jefa de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, se reunirá con los ministros de Comercio de la UE para mantener conversaciones en Bruselas el jueves. La UE señala el hecho de que ha exportado más de 200 millones de dosis de vacunas, mientras que otros fabricantes clave, como Estados Unidos y Gran Bretaña, solo han enviado suministros limitados al extranjero. Funcionarios del bloque han dicho que el acaparamiento de ingredientes cruciales necesarios para las vacunas por parte de algunas naciones era un obstáculo mayor que la protección por patente.