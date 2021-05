Exministra Morales: Los fiscales y policías que reprimieron en el golpe de 2019 siguen en funciones





20/05/2021 - 06:09:24

La exministra y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, contó que, durante el golpe de Estado de 2019, fue perseguida y sufrió amenazas de quema de su casa y ataques a su familia. Por ello, se refugió en la residencia de México y luego salió exiliada a Argentina ante un juicio armado que aún tiene secuelas. Fiscales y policías que reprimieron entonces, siguen en funciones, denunció este miércoles. Ella fue entrevistada en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto. Contó que tuvo que refugiarse en la residencia mexicana debido a las amenazas de quema de su casa y ataques a sus familiares. Poco antes, turbas afines al golpe de Estado asaltaron e incendiaron los domicilios del entonces ministro César Navarro, del expresidente de Diputados, Víctor Borda, y tomaron como rehenes a sus familiares para evitar que se ejecute la sucesión constitucional. Días después, se enteró que Carlos Mesa y su abogado, Carlos Alarcón, le iniciaron un juicio porque ella, cuando se desempeñaba como directora de la UIF, quiso investigar una denuncia. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Morales. Luego se vio obligada a salir a la Argentina, donde llegó sin dinero y con pocas amistades. Durante su exilio, sufrió la muerte de su padre. "El exilio en Argentina fue muy duro", indicó, aunque aclaró que recibió el apoyo y solidaridad de los sindicatos y de la población del vecino país. "Yo quería volver al país a ver a mis papás porque estaban muy mayores. Y mi papá después falleció y no lo pude volver a ver, y eso me lo han robado estos dictadores, estos abusivos, estos personajes que merecen un castigo por lo que han hecho. No tienen derecho de arrancarte de tu tierra y mandarte al exilio ¿Qué derecho tienen de quitarte tu tierra, tus árboles, tu casa, tu familia? No tienen derecho", indicó. Tras la victoria electoral del MAS, en 2020, ella regresó al país, pero fue detenida por la Policía en Cochabamba. Sin embargo, su protesta pública ante la ausencia de base legal, evitó su encierro. "Y algunos están todavía, toda la gente que nos ha reprimido está todavía ahí. Ese tipo de fiscales y muchos policías están todavía ahí, y eso es todavía una deuda pendiente que hay que saldar", manifestó. ABI