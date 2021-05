El Chaco reporta más jóvenes con Covid en Terapia Intensiva





20/05/2021 - 06:03:39

El País.- Desde el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija (HRSJD) indican que los pacientes jóvenes internados en Terapia Intensiva por Covid-19 son de la Región Autónoma del Chaco, una situación que preocupa porque incluso fue contra todos los antecedentes desde el inicio de la pandemia. Por ello, presumen que en esa región esté circulante la cepa brasilera variante del virus, más conocida como P1. La cuestión es que Tarija empezó una escalada acelerada de casos Covid-19, solo la región del Chaco tiene cerca de 1.400 pacientes con el virus activo de esa enfermedad. En el ámbito departamental son 5.750 casos activos. Roberto Mérida, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del HRSJD, reveló que en dos días ingresaron cuatro pacientes jóvenes, todos del Chaco, uno de 14 años, otro de 25, una embarazada de 32 y un hombre de 34 años. Mientras que en la sala de Covid 2 hay una mujer de 32 años. Ninguno tiene enfermedad de base. Al médico le extraña la afluencia de gente del Chaco en ese rango de edades, situación que nunca antes se había presentado, no en todo el transcurso de la pandemia. “Desde que empezó la pandemia, es el primer paciente de 14 años en la Sala de Terapia Intensiva. Esa persona también tuvo un accidente de tránsito, pero tiene Covid, no sabemos si el incidente fue a causa de esa enfermedad, pero lo tenemos internado con un cuadro grave – comentó el especialista –. Se puede presumir que la cepa brasilera ya esté en circulación en el Chaco, pero lo importante es certificar, por eso pedimos a la Unidad de Epidemiología que haga el estudio biomolecular, las muestras se mandan al exterior del país para su identificación si hay una variante de la Covid. Por la vecindad entre el Chaco y Santa Cruz, este último con el Brasil, presumimos que puede tratarse de la variante brasilera”. Hasta el 19 de mayo del 2021, Mérida informó que hay nueve camas de Terapia Intensiva en el edificio central, en la sala Covid 1 estaba en proceso de esterilización cuatro camas, en la unidad adyacente hay dos pacientes con cuatro camas libres y se puede aumentar cuatro más. Por el momento no hay problemas de colapso. Tampoco hay problemas de abastecimiento de oxígeno, pero los encargados de que continúe el suministro es la parte administrativa del hospital. Mientras que Paul Mendoza, secretario de Salud del Gobierno Municipal de Cercado, indicó que desde hace una semana se tuvo problemas con el abastecimiento del oxígeno, pero mediante gestiones se consiguió el suministro para una semana más.