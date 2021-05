El MAS no respalda la propuesta de Arce y rechaza la designación de un embajador en el Vaticano





20/05/2021 - 05:40:54

La Razón.- El MAS en el Senado no respaldó la decisión del presidente Luis Arce de designar al periodista Julio César Caballero como embajador de Bolivia en la Santa Sede, por lo que deberá ser remitida un nueva propuesta, informó el senador del oficialismo Rubén Gutiérrez. “El voto es secreto y no ha logrado la mayoría que requería, era mayoría absoluta, no era dos tercios. No ha obtenido ni siquiera la mayoría absoluta, no se tiene designado este embajador mientras no se remita otro postulante desde el Órgano Ejecutivo”, explicó. Caballero había sido designado embajador en la Santa Sede en el gobierno del expresidente Evo Morales. La administración de Arce había decidido volverlo a designar en ese cargo, pero no tuvo apoyo del Senado, instancia en la que se aprueba o rechaza la designación de embajadores. “De acuerdo a la resolución que emerge de la votación de cada una de los senadores se ha decidido no aprobar esta designación”, insistió en una entrevista con la red Gigavisión. El Movimiento Al Socialismo (MAS) es mayoría en el Senado.