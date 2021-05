Fiscalía amplía investigación a Añez por otros delitos en el caso golpe a solicitud de la Procuraduría





20/05/2021 - 05:31:16

Correo del Sur.- A pedido de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público resolvió ampliar la investigación contra la expresidenta Jeanine Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, este último a petición del Ministerio de Gobierno, en el marco del caso de presunto "golpe de Estado”. "Comunico a su autoridad la ampliación de la investigación en contra de Jeanine Áñez Chávez por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, tipificado y sancionado", refiere la resolución de la Fiscalía, dirigida al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, el 12 de mayo. La Fiscalía también informó que la Procuraduría se adhirió a la ampliación de denuncia solicitada por el Ministerio de Gobierno en contra de la exmandataria por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, según el documento difundido por RTP. Áñez fue procesada inicialmente por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, a denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty. En este caso, el principal demandado es el exlíder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La expresidenta lleva más de dos meses de detención y señaló que el Ministerio Público no presentó elementos probatorios que la vincule en este caso. Áñez reclama que fiscales no presentaron pruebas en su contra a dos meses de su detención "Desde aquel momento los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo", refiere el mensaje difundido en las redes sociales de Añez. Mencionó que la Fiscalía no hallará elementos en su contra, porque lo único que hizo fue cumplir con su deber en la sucesión constitucional, "avalada incluso por el Tribunal Constitucional Plurinacional". Reiteró que es una presa política.