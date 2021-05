Tarija: 304 estudiantes y 148 profesores están con Covid-19





20/05/2021 - 05:22:45

El País.- Dentro del plantel educativo de Tarija, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, 472 personas están infectadas con Covid-19, según un reporte oficial de la Dirección Departamental de Educación (DDE) para el Ministerio de la misma área, instancia que instruyó informar todas las semanas la cantidad casos registrados. En ese sentido, el reporte muestra que hay 304 estudiantes infectados, 154 hombres y 150 mujeres. Por municipios: 35 en Villa Montes, siete en San Lorenzo, tres en Caraparí, 175 en Cercado, 25 en Padcaya, cinco en el Puente, siete en Entre Ríos, 26 en Yacuiba y 19 en Bermejo. En cuanto a profesores, son 148 los que están con la enfermedad: 15 en Villa Montes, 14 en San Lorenzo, dos en Caraparí, 73 en Cercado, tres en Padcaya, ocho en El Puente, cuatro en Entre Ríos, 15 en Yacuiba y 14 en Bermejo. Dentro del personal administrativo hay menos afectados, un total de 20: cinco en Villa Montes, uno en San Lorenzo, uno en Caraparí, ocho en Cercado, uno en El Puente, cuatro en Yacuiba. Guillermo Cincko, subdirector de Educación Regular, dice que con seguridad hay más casos de estudiantes infectados, que por alguna razón no entran a las estadísticas, pero el reporte que se genera da una aproximación de la situación en la que se encuentra cada municipio frente a la pandemia. “Se instruyó la notificación de casos de Covid-19 semanalmente para poner en conocimiento del Ministerio de Educación – comentó el funcionario –. Tal vez no será el 100 por ciento de los casos, porque a veces no hacen conocer oportunamente por miedo, pero se tiene una estadística de referencia. Los que más incidencia tienen son: Yacuiba, Bermejo, Yacuiba y Villa Montes”. Para Florencia Irahola, presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia de Bolivia, es importante que se haga conocer esa estadística para analizar la situación de la epidemia en la parte educativa, información que también fue solicitada al Ministerio de Salud sin que haya una respuesta favorable, según un video difundido en referencia a la huelga de hambre instalada en La Paz para pedir más ítems de maestros. Maribel Fernández, dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija (FEDETEUT), explicó que la educación virtual para los estudiantes se tornó complicada, principalmente por la falta de condiciones, por eso algunos de sus colegas se vieron obligados a ir a su unidad educativa para dar facilidad a sus estudiantes. A la vez, dice que la pandemia también cobró la vida de profesores, pero todavía no se tiene centralizado una cifra exacta. Es así que el 6 de junio, Día del Maestro, hará un reconocimiento póstumo a esos profesores. “Hay muchos maestros que están internados en Terapia Intensiva por la enfermedad de la Covid-19 – comentó Fernández –. El maestro busca la facilidad para llegar a los estudiantes. Hay un trabajo distrital y departamental para coordinar esta situación, los maestros que están un poco delicado continúan con su clase virtual, pero los que llegan a internación ya no pueden, se debe buscar un remplazo”. Oscar Tabera, dirigente de la Junta de Padres de Familia de Cercado, explicó que la cantidad de contagios reportada por la DDE, es una muestra de que no se puede volver a las clases presenciales ni semipresenciales, porque significa un riesgo para sus hijos. Si bien se entró a la vacunación de profesores con la intención de volver a las aulas, Tabera recuerda que sus hijos son menores de 18 años y no recibirán la vacuna, pero sí pueden contraer la enfermedad, más cuando hay niños que tienen enfermedades de base. Por lo tanto, el Municipio y la Gobernación deben invertir en la conectividad de Internet gratuito para los colegiales, pero eso será una lucha que iniciarán después de conseguir más ítems de maestros ante el Gobierno nacional.