Si recibió primera dosis de vacuna y luego enfermó de COVID-19, debe reprogramar la segunda





19/05/2021 - 19:54:54

Opinión.- Si una persona fue inoculada contra el nuevo coronavirus y posteriormente a haber recibido la primera aplicación del fármaco se contagió con COVID-19 y fue diagosticada, necesita reprogramar la inyección de la segunda dosis. Esa es, al menos, la recomendación del Servicio Departamental de Salud (SEDES), que alerta sobre esta figura ante la posibilidad de que los ciudadanos atraviesen esta experiencia. El encargado de Epidemiología del SEDES, Yercin Mamani, informó que, las personas que pasan por esta experiencia deben cursar una carta dirigida al centro de salud donde recibieron el primer inmunizante, de modo que esa institución pueda modificar la fecha de aplicación del segundo. Como mínimo, se tiene que aguardar tres meses para la segunda dosis, una vez que el alta fue dada. Mamani aclaró que aquellos que tuvieron COVID-19 tienen anticuerpos durante aproximadamente tres meses. El porcentaje de los mismos en el organismo va disminuyendo luego de ese tiempo, lo cual no representa que la persona carezca de anticuerpos de forma total tras ese lapso. En este sentido, ser inoculado, según el SEDES, es importante porque favorecerá al sistema inmunológico, de modo que los anticuerpos creados vuelvan a elevarse. IVERMECTINA En entrevista con ATB, Mamani indicó que si un individuo ha consumido ivermectina, necesita aguardar al menos una semana para ser vacunado, pues los metabolitos de ese fármaco deben ser eliminados del cuerpo. Una vez que la persona fue inmunizada, no tiene que tomar ivermectina ante el riesgo de que los efectos sean contradictorios. La Gobernación de Cochabamba confirmó el inicio de la inoculación a ciudadanos de 45 años en adelante desde hoy, tengan o no dolencias de base.