Nueve mujeres famosas reclaman cuota femenina en fútbol alemán





19/05/2021 - 18:10:12

DPA.- Nueve mujeres famosas de Alemania, entre ellas la exjugadora Katja Kraus y la exreferí Bibiana Steinhaus-Webb, demandaron una cuota fija de al menos un 30% de mujeres en el fútbol alemán hasta 2024. El grupo, que también incluye a las presentadoras de televisión Gaby Papenburg y Claudia Neumann, confeccionó una lista de ocho demandas bajo el título "El fútbol puede hacer más". Papenburg y Kraus dijeron en una entrevista con el semanario "Die Zeit" que las mujeres siguen estando subrepresentadas en el fútbol y en su ente rector, la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que está atravesando una profunda crisis de liderazgo. "Con nuestra demanda de al menos 30 por ciento pedimos relativamente poco. Pero incluso ese 30 por ciento va más allá de lo que pueden imaginar muchos", dijo Papenburg. Kraus señaló: "Los beneficios de la diversidad están demostrados. Hasta ahora, el fútbol trabajó de acuerdo a sus propias reglas y por primera vez hay presión desde afuera. Queremos incrementarla. Y pusimos el 2024 como meta para nuestras demandas". Desde que este lunes Fritz Keller renunció a la presidencia de la DFB, se habló de la posibilidad de que lo suceda una mujer. Papenburg mencionó a Kraus, que además de jugar en el pasado fue integrante de la junta directiva del Hamburgo y ahora es gerenta general de una consultora deportiva y, por lo tanto, "la candidata perfecta". Kraus dijo, por su parte, que no tiene ambición de ocupar un cargo pero que no descarta postularse a la presidencia de la mayor federación deportiva del mundo. "Lógicamente la demanda de cambio también implica la obligación de asumir responsabilidad. Sopesaré muy bien en qué circunstancia y con qué equipo lo haría", dijo. Kraus dijo que la Liga Alemana de Fútbol (DFL) -que aglutina a los 36 clubes de primera y segunda división- podría agregar un programa de diversidad y una cuota femenina en los requisitos para otorgar la licencia a los clubes. Papenburg dijo que ya hablaron con la DFB pero obtuvieron respuestas diversas, aunque algunos reconocieron que sus demandas son justas. "Hay una falta de reconocimiento respecto de que esto podría ser un modelo con el que ganen todos, de que se crea valor añadido cuando las mujeres ingresan en puestos directivos, porque la mitad de la sociedad simplemente sentirá que le están hablando más claro o incluso por primera vez", dijo Papenburg. Kraus contó que hubo resistencia y que a Steinhaus-Webb le dijeron desde el interior de la DFB que piense dos veces si se une a la iniciativa y que otras mujeres en el fútbol son cuidadosas cuando se trata de expresar sus puntos de vista. "Es increíble que tengamos que hablar de algo así. Después de todo, no somos una célula terrorista. Somos mujeres comprometidas con la igualdad de género", subrayó Kraus. Pero, añadió, también está la esperanza de que la crisis en la DFB sea una gran oportunidad para las mujeres. "Puede ser una bendición porque es obvio que el sistema hermético de antes se está derrumbando. Espero que esto lleve a una mayor apertura y aceptación de nuestras demandas", sostuvo Papenburg.