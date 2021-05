Vacunas contra COVID-19 podrían no funcionar en algunas personas con enfermedades subyacentes





19/05/2021 - 10:38:14

Xinhua.- La vacuna contra la COVID-19 podría no funcionar del todo o en absoluto para millones de estadounidenses inmunocomprometidos, o entre 3 y 4 por ciento de la población de Estados Unidos, informó hoy miércoles The Washington Post. "Las primeras investigaciones muestran que entre 15 y 80 por ciento de las personas con ciertas condiciones médicas, como cánceres de sangre específicos o trasplantes de órganos, generan pocos anticuerpos después de recibir las vacunas contra el coronavirus", dijo el periódico. La decisión de funcionarios de salud federales la semana pasada de rescindir casi todas las recomendaciones de usar mascarillas y de distanciamiento para quienes están totalmente vacunados no hizo más que aumentar la sensación de miedo, aislamiento y confusión para quienes tienen problemas de inmunidad, añadió. En Twitter y otras plataformas de redes sociales, muchos de estos pacientes expresaron su frustración de que el cambio podría dejarles con menos libertad, ya que su riesgo de contagio aumenta después de que más vecinos y compañeros de trabajo dejen de usar sus mascarillas. "Los fabricantes de vacunas excluyeron a las personas inmunocomprometidas de sus ensayos clínicos en una comprensible prisa por desarrollar una forma de proteger al mayor número de personas lo más pronto posible. Como resultado, hay poca información sobre cómo este grupo está reaccionando a las vacunas, así como a la flexibilización de las restricciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades", dijo el periódico. Mientras tanto, ni el Gobierno federal ni los fabricantes de vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna se han propuesto realizar un estudio exhaustivo sobre si las vacunas protegen a las personas con problemas inmunológicos, de acuerdo con el informe.