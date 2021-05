Bitcoin se derrumbó y arrastró consigo al resto de las criptomonedas





19/05/2021 - 10:33:02

Infobae.- Una venta masiva de criptomonedas que comenzó la semana pasada cuando Elon Musk se puso en contra del Bitcoin continuó este miércoles, con el mayor activo cripto del mundo cayendo por debajo de los USD 32.000 por unidad durante algunos minutos. El retroceso de más del 44% en siete días arrastró consigo a prácticamente todas las otras criptodivisas más operadas, como Ether, Cardano, Binance Coin, Dogecoin y otras, que muestran recortes de dos dígitos en lo que va del día. La última caída de los precios coincidió con una renovada represión de las criptodivisas por parte del Banco Popular de China. El banco central emitió un comunicado en su cuenta de WeChat en el que reiteraba que las instituciones financieras no deberían aceptar ni negociar con criptodivisas, informaron medios internacionales. La caída del Bitcoin afectó a la confianza en el mercado en general. Ether, la segunda mayor criptodivisa del mundo, bajaba un 21,77%, hasta los 2.739 dólares. Dogecoin, una de las favoritas de Musk, bajó un 22,85% a 0,38 dólares. El valor de todo el mercado de criptodivisas ha caído un 13% en las últimas 24 horas, según CoinMarketCap.com. El desplome del miércoles amplió una caída que comenzó la semana pasada después de que el CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, anunciara que su empresa ya no tendría planes de aceptar el Bitcoin como forma de pago. Musk -un antiguo defensor de las criptomonedas- citó preocupaciones medioambientales. Desde ese entonces Bitcoin cae más del 30% y está más del 40% abajo desde su máximo histórico de cerca de USD 65.000 por unidad. Para especialistas, el movimiento es propio de un mercado todavía en pañales y que se vio afectado por el sobrecalentamiento de los activos financieros a nivel global por la enorme inyección de liquidez que hicieron los principales bancos centrales del mundo como un intento por paliar la crisis asociada a la pandemia de coronavirus Covid-19. Aunque con menos volatilidad, los principales índices de Wall Street también tocaron máximos históricos en los últimos meses, los mercados de materias primas se acercan a techos nominales y el mercado financiero en general tomó un tono de “burbuja”, según algunas miradas. “Mercado Libre también está 30% abajo de su máximo”, dijo Ariel Scaliter, director del programa ejecutivo de Criptomonedas, blockchain y contratos inteligentes de UCEMA. ”Hubo mucha emisión en todo el mundo en estos 6 a 8 meses, mucha liquidez, mucha sobreoferta de dólares en todo el mercado. Fueron a varios activos alternativos, entre ellos las criptomonedas, hubo mucho ruido y mucha gente entrando por primera vez pensando que esto es infinito. Hizo mucho ruido Elon Musk que es bastante influyente entre los que recién se inician. China está hablando otra vez de censurar a las compañías que operan con criptomonedas y la propia administración de Joe Biden habla de regulación”, agregó el docente. “Si, la volatilidad es enorme, pero si miramos movimientos de más largo plazo un precio entre USD 35.000 y USD 45.000 está bastante en línea con las previsiones optimistas de un año atrás. Lo que no estaba en los planes es que tocara USD 65.000 tan rápido”, señaló Scaliter. Para Manuel Calderón, profesor de Criptomonedas en la Universidad Torcuato Di Tella, las características de burbuja que mostraba el precio de Bitcoin hacen a estos desplomes algo esperable. “Se viene dando desde la semana pasada una pérdida de confianza, eso es indiscutible porque todos los precios de las cripto se están cayendo, intentan recuperar y vuelven a caer. Anoche a partir de las 12 empezaron a colapsar todas. Mi intuición es que fondos institucionales que se han metido están saliendo, lo que te empuja los precios muy rápido para abajo”, dijo. “Son equilibrios de coordinación: si todos creemos que Bitcoin tiene valor, se sostiene. Ahora si todos dejamos de creer en eso, se derrumba. Es la definición misma de burbuja, en la que los precios se sostiene no por expectativas de flujos futuros sino por pura expectativa de alza. Es, si se quiere, similar al oro que no da pagos futuros ni tiene rendimiento como inversión, pero todos confiamos en que va a tener valor en el futuro. Bitcoin no alcanza ese nivel de confianza y entonces cambios en las expectativas le dan esta volatilidad”, concluyó Calderón.