Ministra alemana dimite por debate sobre plagio de su tesis doctoral





19/05/2021 - 09:33:55

DPA.- La ministra alemana de Familia, Franziska Giffey, renunció hoy al cargo tras semanas de debates en torno a la posibilidad de que sea despojada de su título de doctora por plagio. Según comunicó el Ministerio de Familia, Giffey pidió a la canciller Angela Merkel en una reunión del Gabinete en Berlín que la destituyera del cargo de ministra de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud. Como motivos citó el procedimiento en curso de la Universidad Libre de Berlín para revisar por tercera vez su trabajo de doctorado y las discusiones en torno a la tesis. "En los últimos días han vuelto a surgir discusiones en torno a mi tesis doctoral de 2010", dijo Giffey. Explicó que el procedimiento de revisión de su doctorado se reabrió en 2020 y que entonces anunció que no volvería a utilizar el título, independientemente del resultado del procedimiento. Giffey detalló que la Universidad Libre de Berlín le ha dado de plazo hasta principios de junio para que se pronuncie sobre el procedimiento de revisión en curso y que aceptará la decisión de la casa de altos estudios. La política socialdemócrata reiteró que escribió la tesis a conciencia. "Lamento si he cometido algún error en el proceso. Si la Universidad Libre, en su ya tercera revisión de mi trabajo, llega a la conclusión de que debo ser despojada de mi título, aceptaré esta decisión". Al mismo tiempo, la política sostuvo que su renuncia no afecta su candidatura para diputada en el Parlamento regional de Berlín.