Uno de los rascacielos más altos de China se balancea provocando la evacuación de cientos de personas





19/05/2021 - 09:20:42

El SEG Plaza, uno de los rascacielos más altos de China, ubicado en la ciudad de Shenzhen, fue evacuado la tarde de este martes, después de que empezara a tambalearse e inclinarse inexplicablemente, informa el canal CNA. El edificio, de 73 pisos y de casi 300 metros de altura, que alberga un importante mercado de productos electrónicos y varias oficinas, quedó cerrado a partir de las 14:40, hora local, según medios locales. El SEG Plaza, uno de los rascacielos más altos de China con 73 pisos y 300 m de altura, fue evacuado la tarde de este martes, después de que empezara a tambalearse e inclinarse inexplicablemente. pic.twitter.com/Llt8y3YVkj — RT en Español (@ActualidadRT) May 18, 2021 Varios videos, grabados por testigos y publicados en las redes sociales, muestran el rascacielos temblando sobre sus cimientos, mientras cientos de personas salen corriendo. Por su parte, las autoridades locales afirmaron que varios departamentos están investigando la causa del temblor. "Tras comprobar y analizar los datos de varias estaciones de monitorización de terremotos en toda la ciudad, hoy no se ha producido ningún terremoto en Shenzhen", reza un comunicado. 剛剛中午時分,位於深圳華強北,樓高73層的賽格電子大廈突然搖晃,原因不明也沒地震!樓宇內人群和樓下人群紛紛逃命! pic.twitter.com/aoixkH6OeY — 風再起時【香港挺郭后援會3】 (@dZnJUCdo4FlZqgd) May 18, 2021