Crece en Japón número de mujeres que compran hombres para satisfacer diversas necesidades





19/05/2021 - 09:12:35

La industria del sexo en Japón ha dado un viraje durante la pandemia de coronavirus, revela Japan Today, tomando como fuente un reportaje de la revista Spa! ¿Qué está ocurriendo? Que las mujeres están “comprando hombres” como nunca antes. Una de esas mujeres es Tomomi (seudónimo), una diseñadora de 28 años que tuvo su primera experiencia en el mundo del entretenimiento para adultos en 2019, después de pelear con su novio. Fue a un club donde anfitriones atienden a las clientas, ofreciéndoles conversación, alcohol, masajes, coqueteo, “terapia”, y todo lo que ellas quieran. Esa primera vez le cambió la vida. Dos años después, la japonesa confiesa que está enganchada a los anfitriones, en los cuales ha gastado más de un millón de yenes (9.100 dólares). Tiene un trabajo bien remunerado, con un salario de 400.000 yenes (3.640 dólares) al mes, pero para cubrir los gastos de su “afición” ha conseguido un segundo empleo. Pero no se arrepiente. Para nada. Dice que un anfitrión es mejor que un novio. Los anfitriones no pelean. Yui (seudónimo), de 31 años, no peleó con su novio como Tomomi, pero casada con un hombre con el que no tenía relaciones sexuales, buscó otro camino. Lo encontró con un “amigo sexual”, pero una noche este la dejó plantada. ¿Qué hizo Yui? ¿Regresar a casa? No, ya estaba predispuesta a tener relaciones. Estaba en Shibuya, Tokio, buscó en su smartphone y encontró un club de entretenimiento atendido por hombres. Le tocó un anfitrión que ella describe como alto, guapo, agradable y buen conversador. Tan satisfecha quedó con sus servicios, que Yui asegura que estos valieron más que el dinero que pagó. Las clientas de estos servicios no solo son jóvenes. Una mujer de 48 años descubrió hace poco, en enero pasado, los clubes atendidos por hombres. Como en el caso de Tomomi, su vida cambió desde entonces. Ha visitado estos sitios de entretenimiento diez veces, disfrutando -enfatiza- del mejor sexo que ha tenido en su vida. Los anfitriones tienen como objetivo agradar y saben hacerlo, dice. No puede pedir más. ¿Cuántos establecimientos de este tipo hay en Japón? Un sitio web dedicado a la industria sexual en Japón ha identificado 185; la cifra real, sin embargo, sería unos 285. La compañía de los anfitriones varía de 20.000 a 30.000 yenes (182 / 273 dólares) por dos horas. Ahora bien, ¿por qué ha aumentado el número de mujeres que recurren a estos servicios durante la pandemia? Con las restricciones de movilización, el dinero que antes gastaban en viajes, por ejemplo, ahora lo hacen en los clubes nocturnos. Además, hoy, las mujeres en Japón son más libres para expresar su sexualidad, trabajan más que antes y, por ende, tienen más ingresos, explica Japan Today. (International Press)