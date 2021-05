Hay discrepancias en el MAS por nominación de Arce para la OEA





Página Siete.- La nominación de Héctor Arce Zaconeta, exministro del expresidente Evo Morales, como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) genera discrepancias al interior de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras unos respetan el nombramiento propuesto por el presidente Luis Arce, otros lo rechazan pidiendo que se dé oportunidad a otros profesionales. Desde la Comisión de Política Internacional del Senado se indica que no saben “si va a ir o no” de embajador ante la OEA. Han pasado 15 días desde que el 3 de mayo el diputado Juanito Angulo (MAS) anunciara la “designación” de Arce como embajador ante la OEA. El nombramiento propuesto por el presidente Luis Arce fue remitido la pasada semana a la Comisión de Política Internacional, que aún no trató el tema, pero que prevé abordarlo la próxima semana. “Es simplemente una proposición del presidente (Luis Arce) como corresponde, llegó (al Senado) y se pasó a la Comisión de Política Internacional, allá se trata y llegará con un informe como corresponde también y se tratará en sesión reservada. (El informe) tiene que llegar 24 horas antes y no llegó todavía”, precisó a Página Siete el senador Félix Ajpi (MAS). La senadora Virginia Velasco (MAS) afirmó que el nombramiento del nuevo embajador ante la OEA le corresponde directamente a Arce, por lo que respeta su decisión. “Yo creo que es la decisión del presidente. Nosotros respetamos su designación”, manifestó la legisladora. En esa línea, el diputado Angulo aseguró días atrás que con la “designación (de Arce) se garantiza, se profundiza y habrá más respeto de los derechos fundamentales en nuestro Estado Plurinacional”. Otras voces del MAS expresaron su rechazo. El diputado Andrés Flores (MAS) mostró su desacuerdo con la posible designación de Arce como diplomático ante el organismo internacional, argumentó que el pedido de las organizaciones sociales cuando comenzó la gestión del presidente Luis Arce es que debe haber una nueva generación de actores políticos. “En la anterior gestión del expresidente Evo Morales, ellos (Héctor Arce y otras exautoridades) trabajaron, pero hay nueva gente, gente profesional. Designar a nueva gente, eso es nuestro compromiso de nuestro presidente Luis Arce”, afirmó. El exsenador del MAS Giovani Alfonsín dijo que el anuncio de la nominación de Arce generó malestar en “todas” las organizaciones sociales del MAS y apeló a la “buena decisión” de la bancada del MAS en el Senado para que “tomen una decisión sabia” y que acompañen al pueblo más allá de seguir la línea política de un “grupo poderoso” en el oficialismo. “Puedo asegurar que simplemente el mencionar que ese tipo de personas están yendo designados a este tipo de cargos ha generado un malestar en todas las organizaciones sociales y yo creo que también en todo el pueblo boliviano”, dijo Alfonsín a este medio. El presidente de la Comisión de Política Internacional del Senado, Roberto Padilla (MAS), informó a este impreso que la próxima semana se realizará la sesión para analizar la nominación y que no sabe si Arce será confirmado o no como embajador ante la OEA. “Como senadores tenemos que ser responsables en este punto, algunos han adelantado mucho ya como si fuera designado. En realidad no sabemos si va a ir o no va a ir. En la comisión vamos a analizar de acuerdo a los reglamentos que tenemos. Yo no puedo expresar si está bien o no está bien porque todavía no nos hemos expresado como comisión”, afirmó el legislador. El parágrafo 9 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que una de las atribuciones del Senado es “aprobar o negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el Presidente del Estado”.