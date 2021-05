Récord de muertes y contagios: En Argentina fallecieron 745 personas y 35.543 nuevos casos





19/05/2021 - 08:15:41

745 personas murieron y 35.543 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, en tanto el presidente Alberto Fernández dijo que, en los "términos" en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia, "van a seguir las restricciones", aunque descartó de plano un regreso a Fase 1. Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, son 71.771 los fallecidos a nivel nacional y 3.371.508 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informa Télam. La cartera sanitaria dijo que hay 5.813 internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,2% en el país y del 76,2% en el Área Metropolitana Buenos Aires. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados es de 10.344.111, de los cuales 8.250.069 recibieron una dosis y 2.094.042 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.933.786. El reporte consignó que fallecieron 419 hombres y 319 mujeres, y que seis personas de la provincia de Buenos Aires y una de Mendoza fueron reportadas sin dato de sexo. La continuidad de las restricciones En este contexto, el presidente Alberto Fernández dijo que en los "términos" en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia de coronavirus, "van a seguir las restricciones" más allá de este viernes, cuando vencen las actuales medidas, aunque descartó de plano un regreso a Fase 1 y lamentó "el tiempo que han perdido" distritos como la ciudad de Buenos Aires y Córdoba al no adoptar algunas de esas decisiones. El Gobierno también inició hoy una ronda de reuniones con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma -a las que se sumarán en las próximas horas otras con gobernadores y epidemiólogos- para definir los alcances de la norma que regirá a partir del próximo sábado. El encuentro celebrado hoy, según pudo reconstruir Télam, se dio en un clima tenso: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló "que no hay más tiempo para dilatar medidas restrictivas" mientras que los representantes porteños aun mostraron algunas diferencias sobre esa mirada. Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, cambiaron impresiones sobre la situación epidemiológica con el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco, su par porteño Felipe Miguel, el ministro de Salud provincial Daniel Gollan y el titular de la cartera sanitaria de la CABA, Fernán Quirós. Según voceros, todos coincidieron en que la situación "es grave" y Cafiero resumió el estado actual en una frase: "Esto no da para más". La postura de la Casa Rosada es, por estas horas, que ha llegado el tiempo de que sean directamente las jurisdicciones las que tomen más medidas de control y de restricción a la circulación, un planteo que ya vienen adelantando gobernadores de diversas provincias. "En estos términos, van a seguir las restricciones" frente a la segunda ola de coronavirus, anticipó el mandatario a Radio 10, aunque aclaró que no habrá una vuelta a Fase 1, incluso "por un tema sociológico", y reclamó a las jurisdicciones que "se hagan cargo" de la situación.