Desde el MAS piden purgar a exautoridades de Morales





19/05/2021 - 08:05:16

Página Siete.- Desde el propio Movimiento Al Socialismo (MAS) piden purgar a las exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales. Entre las razones que se argumentan para que se realice esa acción están: por hacer quedar mal al partido azul y por hacer daño a ese frente político. Una semana después de la derrota que sufrió el MAS en el balotaje del 11 de abril, Morales anunció una purga interna contra quienes lo cuestionaron por el denominado “dedazo” en la elección de candidaturas. Angélica Ponce, ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, indicó que están de acuerdo con Morales respecto a realizar la purga dentro del MAS, aunque precisó que “hay que purgar algunos hermanos que hacen quedar mal al instrumento”. “Estoy de acuerdo. No vamos a dar nombres: son exautoridades que acompañaron a él mismo y que siguen queriendo volver a hacer daño a nuestro país. No vamos a dejar, son exministros, exautoridades, que respetamos, por supuesto, pero también pedimos el respeto de que esta nueva estructura pueda llevar adelante a nuestro país”, sostuvo Ponce. Por su parte, Segundina Flores, exejecutiva de las Bartolinas, manifestó que “ojalá” se realice una purga dentro del partido azul a quienes hicieron daño a ese también llamado “instrumento político”. “Ojalá que haya esa purga de verdad. ¿A quiénes vamos a purgar? Porque nosotros hemos hablado de que haya purga en el MAS porque, a veces, desde hace muchos años, han venido haciendo daño al MAS. Por respeto no voy a decir los nombres”, aseguró la exdirigente. Flores indicó que el pueblo pide que se defina las decisiones políticas del MAS desde las bases. “Hemos peleado contra los que definen desde arriba”, sostuvo la exdirigente en contacto con la prensa.



Giovani Alfonsín, exsenador del MAS, en declaraciones a Página Siete indicó que la mayoría de las organizaciones sociales del partido azul buscan que el entorno de Morales no vuelva a ocupar funciones en el Estado. "La mayoría de las organizaciones sociales el deseo que tienen es que esa vieja estructura, o esa llamada rosca que tienen, que está rodeando al presidente Evo, obviamente no vuelva a la función de Gobierno, pero lo más importante es que deje de colgarse del liderazgo del presidente Evo, porque lo único que hace es desgastar su imagen", sostuvo. Alfonsín indicó que a su parecer el expresidente debe estar junto a los sectores sociales, para que el MAS recupere su esencia: tomar decisiones políticas desde abajo. "El presidente Evo a mi parecer tiene que estar al lado de sus movimientos y sus organizaciones sociales, tiene que estar al lado de su pueblo. De aquellos compañeros y compañeras que históricamente lo han acompañado desde el movimiento campesino indígena originario", expresó. El legislador agregó: "El presidente tiene que volver a sus raíces para que el instrumento político recupere su esencia, porque hace tiempo que el MAS ha perdido su esencia. El MAS parece un partido político tradicional, ya no se decide desde abajo, como antes, sino se decide desde arriba y eso se criticó mucho a los partidos tradicionales". El exsenador indicó que el punto de inflexión en el menoscabo de la relación entre los sectores sociales del partido azul y los exministros del entorno de Morales ocurrió en la última etapa de su gobierno, cuando las decisiones políticas ya no se tomaban en el "instrumento político" ni con las organizaciones base, sino sólo en el gabinete. "En la última etapa de gobierno nacional las decisiones políticas ya no se tomaban en el instrumento político, ni con las organizaciones sociales. Las decisiones políticas, el mando político del proyecto, se lo tomaba en el gabinete. Es por eso que los exministros jugaban el rol de jefes políticos de cada departamento", aseguró.