Bolivia no participará del evento de ministerios de Justicia por la presencia de Almagro





19/05/2021 - 07:35:51

Los Tiempos.- El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que Bolivia no participará de la segunda jornada de la XI Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA-XI), debido a la presencia del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. “Les agradezco en nombre de mi país por permitirnos brindar estas palabras, he iniciado mi exposición con una referencia que se hace en todos los foros internacionales -en el marco de la Organización de Estados Americanos-, de mi canciller (Rogelio Mayta) y de mi Gobierno, debo manifestarles mi tristeza de no poder participar el día de mañana (miércoles) en el foro, en la continuación del foro”, indicó Lima. La autoridad agregó que el motivo de su decisión de no participar responde a que se tiene prevista la presencia de Almagro, en dicho encuentro. “Creo que nuestra decisión como gobierno, el señor Luis Almagro tiene cuentas en mi país, esto es grave para nosotros, no vamos a participar de ningún evento en que él pueda estar presente. Es una posición firme y oficial del gobierno de Bolivia que debo trasmitirles; sin embrago, a lo largo de todo el evento vamos a estar atentos a todas las exposiciones y a toda la información que estamos recibiendo y nos adherimos a los documentos que se están elaborando a nivel de los ministros de Justicia”, manifestó.