Cochabamba: Hay más niños con COVID-19 que en la primera ola y son potenciales contagiadores





19/05/2021 - 07:33:23

Opinión.- En la actualidad hay más niños contagiados con coronavirus, COVID-19, que en la primera ola, y son potenciales contagiadores de otras poblaciones. El director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, detalló que durante esta gestión, la segunda ola, no se había reportado más de 200 casos de niños, entre menores de cinco años y quienes están en edad escolar. Sin embargo, en esta tercera ola se superaron los 450 casos en niños. “Lo que nos preocupa es que son potenciales contagiadores; pues, si bien la sintomatología y la clínica en estos pacientes es muy leve, ellos se convierten en transmisores de la enfermedad a lo que son adultos mayores, ya sean sus abuelitos o sus padres, y estos son los grupos más vulnerables en relación a la letalidad que tenemos en este momento”, advirtió la autoridad. Mamani expresó que hay niños que son asintomáticos. Enfatizó que la mayoría de los casos confirmados fueron captados a través de actividades de tamizaje de manera coyuntural, o dentro del control del niño sano en algunas unidades educativas. “Por lo menos tiene un 30% de subregistro, según las estimaciones en el departamento”, acotó. El director del SEDES, Freddy Medrano, dijo que la población infantil tiene un mejor sistema de defensa y que su sintomatología es leve. De acuerdo con los registros del SEDES, solo un niño que tenía coronavirus falleció. Sin embargo, Mamani aclaró que, aunque padecía la enfermedad, su muerte no fue asociada con la misma, porque el motivo fue una lesión en la rodilla que no pudo sanar. En el caso de los adolescentes, el médico explicó que, durante la primera ola representaban un 10% de la población contagiada, y que ese índice se mantiene de manera similar en la actual gestión no hubo ninguna muerte de adolescente a causa la COVID-19. Mamani pidió evitar exposiciones innecesarias a situaciones de riesgo frete al coronavirus. Recordó que se deben cumplir los protocolos de ingreso y salida de los domicilios con el lavado de manos y demás, además de estar pendientes ante los signos de alarma de la enfermedad para una atención oportuna.