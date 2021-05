Disidencias confirman la muerte de Jesús Santrich en Venezuela: Le cercenaron su dedo meñique





18/05/2021 - 21:07:02

Infobae.- Luego de que se conociera, este martes 18 de mayo, la muerte del jefe guerrillero de la Segunda Marquetalia, estas disidencias confirmaron los hechos y dieron detalles de cómo fue la muerte de Jesús Santrich. “Sucedió en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro de territorio venezolano. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque”, se lee en un comunicado que publicaron horas después de conocerse el reporte por medio de informes de inteligencia militar. “La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente, los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia”, señalaron estas disidencias. En el mensaje publicado por el grupo armado también se lee que “Santrich cayó libre; libre como quería”. Así mismo, afirman que la muerte de Santrich no “salvará al arrogante tirano Iván Duque de la ira popular desatada”. Desde la Segunda Marquetalia, además piden a los colombianos que se han venido manifestando hace más de 20 días, que homenajeen al criminal. “Al pueblo colombiano movilizado desde hace 20 días en protesta permanente contra el mal gobierno, le pedimos, en homenaje a Santrich”, señala el texto. Hasta ahora hay tres hipótesis sobre la muerte del exguerrillero: que fue dado de baja por la Fuerza Armada Bolivariana, que murió en combate con la disidencia de Miguel Botache Santillana (alias ‘Gentil Duarte’) y que fue asesinado por mercenarios. Una de las versiones que toma más fuerza es que murió a manos de la estructura armada ilegal liderada por alias ‘Gentil Duarte’, con quien militó en las Farc. Así se lo dijeron agentes de inteligencia militar y de la Policía a Noticias Caracol. Mientras que fuentes del Ejército venezolano informaron, en un documento conocido por El Tiempo, que pudo tratarse de un asesinato perpetrado por mercenarios; a su vez, fuentes de Caracas dijeron al medio en mención que, en todo caso, las disidencias de Duarte habrían entregado las coordenadas del lugar en el que se encontraba. En la que sería su última entrevista en cámara Santrich, hace unos días, sobre la situación que vive el estado de Apure (Vevenzuela), en donde los reportes de inteligencia evidencian un intenso conflicto entre hombres de la Segunda Marquetalia, disidencias de ‘Gentil Duarte’ y los militares venezolanos, aseguró que no tienen responsabilidades allí y por ende, no deben responder por los gobiernos, así tengan identidades en común. “No tenemos nada que ver, ni de un lado ni de otro, con la situación de orden público que se desenvuelve en el Apure, causando zozobra y mucho menos tenemos que ver con las malintencionadas y reiterativas acusaciones que en uno u otro sentido, con abundantes falsas imputaciones, se hacen desde la oligarquía y del gobierno colombiano que avergüenza por su cinismo y su misión a Washington”, señaló Santrich. En la conversación con el programa Dossier, Santrich también habló de lo ocurrido con su encarcelación en Colombia por tráfico de drogas. “Como firmantes de un acuerdo de paz (...) solo le diría que producto de la perfidia del Estado colombiano fui calumniado y privado de la libertad. El Estado colombiano, además de incumplir con el acuerdo de la Habana, elevó contra mí y contra otros camaradas las acusaciones de narcotráfico”, puntualizó el guerrillero.