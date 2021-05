Encuesta ayudará a crear marca del carnaval de Río de Janeiro





18/05/2021 - 20:50:00

Agencia Brasil.- La difusión de los desfiles, su duración, el simbolismo de la fiesta, las marcas más recordadas, la organización, la seguridad y la limpieza de la Avenida Marquês de Sapucaí son temas de las preguntas que los aficionados al Carnaval pueden responder en una encuesta en línea que contribuirá a crear una marca para el carnaval de Río de Janeiro. Las sugerencias y opiniones recibidas están siendo recogidas por el Consejo de Marketing de la Liga Independiente de Escuelas de Samba de Río de Janeiro (LIESA) para contribuir al branding (conjunto de acciones alineadas con el posicionamiento, propósito y valores de la marca) del Carnaval. "Se trata de un análisis dinámico", explicó a Agência Brasil el director de marketing de Liesa, Gabriel David. La encuesta, a la que se puede acceder hasta el 15 de junio, se divide en dos partes. La primera está enfocada a la marca, con preguntas más urgentes, mientras que la segunda tiene como objetivo escuchar la experiencia de los consumidores y los trabajadores del carnaval, con relación, por ejemplo, a la compra y el consumo dentro del Sambódromo y otras cuestiones. "El objetivo es entender cómo ven el carnaval las personas que, de alguna manera, ya están comprometidas con él. Cuál es la imagen que el carnaval les transmite y que conservan en sus mentes y qué creen que podría mejorarse durante y después del espectáculo. De este modo, más allá de nuestros análisis y estudios, también podemos entender lo que está más claro a simple vista de la gente que tiene afecto y aprecio por la fiesta", dijo el director. Otro objetivo de la encuesta es acercar al público joven y conectarlo con la historia de las fiestas de Momo. Fiesta en 2022 La nueva junta directiva de Liesa, que tomó posesión el pasado mes de marzo, está estudiando en qué formato podría celebrarse el carnaval de 2022 en febrero. "Estamos muy centrados y comprometidos en esto para tener el carnaval en febrero del próximo año. Estamos en conversaciones con el Gobierno". David subrayó, sin embargo, que todo dependerá de lo que aporte la ciencia para acabar con la pandemia. "Tenemos algunos planes y posibilidades tanto para hacer el carnaval en febrero, como para no hacerlo y tener que mover la economía del carnaval". El director admitió que también se plantea hacer la fiesta de forma alternativa, adaptándose a protocolos y requisitos sanitarios, o incluso posponerla a julio si persiste el panorama de la pandemia. Nueva gestión La división de marketing de Liesa estudia realizar cambios en las áreas de venta de entradas, patrocinio, relaciones comerciales y comunicación. Para Gabriel David, los esfuerzos deben centrarse en el branding para crear una marca o identidad carnavalesca para todo el año. "Entendemos que esto es muy importante y de ahí vienen todas las reformulaciones que también se están haciendo en paralelo". En el ámbito de la comunicación, por ejemplo, se está estudiando cómo promocionar el carnaval y cómo publicitarlo durante todo el año para mantenerlo "vivo en la mente de las personas y en las charlas cotidianas". Otra preocupación, mencionó el director, es cómo traer más socios para potenciar el espectáculo y mejorar la experiencia del consumidor final. Las ventas se enmarcan en este eje, cubriendo la experiencia de llegar a Sapucaí y seguir todo el espectáculo en directo. Gabriel David estudia cómo mantener el contacto con los asistentes a lo largo del año. "Estas son nuestras preocupaciones, nuestros retos". En cuanto a las ventas, anticipó que se harán algunos cambios menores todavía en el primer año de la nueva gestión de Liesa, "porque los ingresos por ventas son sólidos y constantes para el carnaval y no podemos arriesgarnos tras un año de tantas incertidumbres". En los próximos días, la entidad firmará un contrato con las autoridades municipales de Río de Janeiro que permitirá abrir las venta de entradas para el Carnaval de 2022 entre finales de junio y principios de julio de este año.



Patrocinio En cuanto a los acuerdos de patrocinio, David dijo que Liesa mantiene conversaciones con posibles socios con el fin de poder salir al mercado "a lo grande" y mostrar toda la propuesta de cambio para el próximo carnaval y las nuevas posibilidades de estas empresas. Entre los posibles patrocinadores se encuentran empresas multinacionales que operan en Brasil. Para atraerlas, apuntó David, es necesario finalizar el proceso de creación de la marca, cuyo diseño debería estar terminado dentro de los próximos dos meses y medio. "Luego podremos lanzarnos de hecho al mercado y realizar los cambios necesarios para vender nuestro producto a estos patrocinadores". El desarrollo de la marca del carnaval de Río está en manos del publicista Fred Gelli, que creó el logotipo de los Juegos Olímpicos de Río 2016. "Fred es un entusiasta del carnaval, se mostró muy comprometido con la causa y estudió mucho el mercado. Comprendió que la marca del carnaval no podía ser hecha única y exclusivamente por un individuo o una empresa. Había que implicar un grupo de personas". Así surgió la idea de la actual encuesta, para que todos los que disfrutan del carnaval puedan participar en la creación de esta marca.