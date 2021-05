Morales no se disculpa por sus dichos sobre Santa Cruz y culpa a los medios





18/05/2021 - 20:22:20

Página Siete.- El expresidente Evo Morales no se disculpó por su calificativo de "pandilleros" en referencia a jóvenes del oriente boliviano y culpó a los medios de comunicación porque supuestamente tergiversaron sus declaraciones para “desprestigiarlo”. “Es lamentable que algunos medios tergiversen mis declaraciones para desprestigiarme. Siempre he hablado de que el Estado debe generar políticas públicas de apoyo a los jóvenes para evitar que se vinculen a pandillas como en algunos países”, escribió en su cuenta de Twitter. En un evento del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Oruro, Morales manifestó que los jóvenes que se organizan políticamente en el oriente boliviano son “pandilleros”. “Si tenemos línea definida es cuestión de entendernos, siempre tiene que haber alguien que conduzca, no pelearse entre compañeros Hay muchos grupos, aparecen Guevaristas, Macelo Quiroga, hay que fortalecer esos grupos, deben ser todos unidos. Si no apoyamos a estos grupos van a ser pandilleros, en el oriente boliviano son pandilleros”, aseveró. Es lamentable que algunos medios tergiversen mis declaraciones para desprestigiarme. Siempre he hablado de que el Estado debe generar políticas públicas de apoyo a los jóvenes para evitar que se vinculen a pandillas como en algunos países. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 18, 2021