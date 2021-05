A dos meses de su detención Añez dice que los fiscales no han presentado una sola prueba





18/05/2021 - 19:30:05

Erbol.- En un mensaje publicado a dos meses de su detención preventiva, la expresidenta Janine Añez afirmó que los fiscales no han presentado una sola prueba en su contra para acusarla de los delitos de conspiración, sedición y terrorismo. El mensaje fue publicado mediante las cuentas de redes sociales de Añez, quien se encuentra encarcelada por el caso de supuesto “golpe de Estado”. “Desde aquel momento (de la detención) los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo”, manifestó Añez. La exmandataria agregó que los fiscales nunca podrán presentar pruebas y enfatizó que lo único que hizo fue cumplir con la sucesión constitucional, avalada incluso por el propio Tribunal Constitucional. “Soy una presa política, esa es la única realidad”, finaliza el mensaje. Añez está acusada en este caso en su calidad de exsenadora. Se investigan los hechos precedentes a su asunción como presidenta del Estado. La justicia dispuso que esté detenida preventivamente por el lapso de seis meses, mientras se realiza la investigación. Su caso levantó varias reacciones, incluso del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución que pide su liberación.