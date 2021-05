Fiscalía emite segunda imputación contra Rivas por emisión de alertas migratorias ilegales





18/05/2021 - 19:26:38

Correo del Sur.- El Ministerio Público emitió una segunda imputación formal en contra del exdirector de Migración, Marcel Rivas, investigado por la emisión de 445 alertas migratorias “ilegales”, como parte de una supuesta persecución política en contra de opositores al gobierno transitorio de Jeanine Áñez. “El fiscal ha determinado emitir una resolución de imputación formal por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en contra de Marcel Rivas”, informó Karlo Brito, abogado de Rivas. A los delitos mencionados también se suma el de uso indebido de bienes y servicios públicos. El caso fue abierto a denuncia del Ministerio de Gobierno, instancia que acusó a Rivas de emitir alertas ilegales migratorias con el fin de perseguir a políticos, diplomáticos, periodistas e incluso a empresarios. En la audiencia cautelar, la Fiscalía pedirá para el imputado la detención preventiva por el lapso de seis meses. El abogado Brito considera que es una demanda “forzada”, porque no se quiere investigar de fondo el caso; dijo que solo se trata de alertas informativas implementadas en coordinación con unidades policiales y no así de alertas para prohibir o impedir viajes fuera del país. El jurista recordó que durante la gestión de su defendido se firmó un convenio interinstitucional para implementar un sistema de alerta temprana entre la Dirección General de Migración de Bolivia, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), entre otros. Es el segundo proceso que sigue la Fiscalía al exdirector de Migración. El primero es porque dicha exautoridad habría ayudado a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López a salir del país, al no activar a tiempo la alerta migratoria. Por este caso, la Justicia dispuso cuatro meses de detención preventiva en el penal de San Pedro y luego se amplió ese tiempo por tres meses más.