Evo Morales dice que en el oriente boliviano son pandilleros y las críticas surgen de autoridades y redes sociales





18/05/2021 - 15:32:21

El expresidente Evo Morales, dijo en un discurso en Oruro que "en el oriente boliviano son pandilleros", al hacer una llamado para fortalecer a los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) provocando de inmediato críticas de autoridades y las redes sociales. El ex mandatario señaló que hay grupos que son guevaristas, afines a Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros que si no reciben apoyo, "serán pandilleros como en el oriente boliviano", por lo que los movimientos sociales e indígenas tienen que ser "responsables" publica El Deber. "(Nuestros) grupos deben ser todos unidos. Si no apoyamos van a ser pandilleros. Seamos responsables, aquí no tenemos. En (el) oriente boliviano son pandilleros, tienen control territorial en todo el mundo", apuntó Morales durante su intervención en un acto público que se realizó en Oruro hace un par de días. El ex mandatario publicó una foto del encuentro en sus redes sociales y expresó que le dio mucha alegría compartir un tiempo de reflexión y debate político con jóvenes bolivianos. Morales sostuvo que a veces los "viejos" no escuchan y por eso se organizan grupos para poder ser escuchados. También demandó que la "Patria necesita patriotas y no antipatrias ni vende patrias". Ante estas declaraciones, el gobernador Luis Fernando Camacho sostuvo vía Twitter: "Mientras los bolivianos estamos trabajando para cuidar la salud y el empleo, Evo Morales sigue insultando a nuestra tierra y nuestra gente. La confrontación y la violencia es su forma de vida porque solo le interesa el poder. Los bolivianos no podemos prestarnos a su juego". Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, le recordó al ex presidente que esa región del oriente a la que llama "pandilleros" es la que, a pesar de toda la persecución política y económica que sufre, sigue trabajando por Bolivia. Matkovic recordó que, no obstante, la región oriental es la que más aporta, es la que más genera y es la que más le abre sus brazos al resto del país. "Me gustaría saber si el presidente Luis Arce opina lo mismo, o en qué rato decidirá de una vez por todas poner distancia con tan nefasto personaje y empezar a marcar una línea diferenciadora en la forma en que se mira al oriente desde su partido", apuntó el presidente de la Asamblea departamental cruceña. Las declaraciones de Morales generaron fuerte rechazo en las redes sociales y diferentes personas censuraron el actuar del ex mandatario, en un contexto en el que el país, incluso los afines a su partido, piden unidad y dejar de lado la confrontación en Bolivia. "El manejo de (Evo) Morales de la problemática de la pandilla da para hacer silogismo de barrio: si sos pandillero podes ser masista; si sos masista seguro que sos pandillero. La ignorancia e imbecilidad de Morales es infinita; no se va a acabar nunca", expresó por su parte el periodista Carlos Valverde. "¡Ya basta de insultarnos! Es un atrevimiento que se exprese así de una población que lo único que hace es trabajar por Bolivia, y lo único que quiere es atención a sus demandas. ¡Le pedimos que se retracte y pida disculpas!", censuró, por su parte, el diputado José Carlos Gutiérrez al referirse a las expresiones de Morales. En respuesta el gobernador cruceño Camacho reprochó, mediante Twitter, al exmandatario, según Erbol. “Mientras los bolivianos estamos trabajando para cuidar la salud y el empleo, Evo Morales sigue insultando a nuestra tierra y nuestra gente. La confrontación y la violencia es su forma de vida porque solo le interesa el poder. Los bolivianos no podemos prestarnos a su juego”, publicó la autoridad departamental Entretanto, el jefe de la bancada cruceña, José Carlos Gutiérrez, de la alianza Creemos, dijo que no se permitirá ese tipo de declaraciones a Evo Morales. Le reprochó al exmandatario que haya generalizado al vincular al “oriente” con la organización en pandillas. El exministro Yerko Núñez, mediante redes sociales, también criticó a Morales y recordó que en el pasado el exmandatario fue acusado de ordenar que no ingresen alimentos a las ciudades durante los conflictos de 2019. “Evo Morales realza la personificación del odio, la división y la intolerancia. Toda mi solidaridad con nuestros hermanos del oriente boliviano quienes son el sostén pujante de la productividad en Bolivia”, agregó. La expresidenta del Senado y alcaldesa de El Alto, Eva Copa, criticó este martes las palabras de Evo Morales, que llamó “pandilleros” a grupos del oriente que disienten del Movimiento Al Socialismo (MAS), dice El Deber. “No podemos tratar de ‘pandilleros’ a las nuevas generaciones que piensan diferente y tienen una visión distinta de país, todos somos iguales”, dijo la exintegrante del oficialismo en sus redes sociales. La exasambleísta enfatizó que “la reconciliación es la base para pacificar el país y la tolerancia debe ser el común denominador en la actitud de los bolivianos”, rechazando las expresiones del exmandatario.