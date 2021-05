Impresionante accidente de un piloto que termina estrellándose al intentar rebasar a dos corredores





18/05/2021 - 15:09:20

Este domingo, el piloto brasileño Gaetano di Mauro protagonizó un impresionante accidente durante la segunda fecha del Stock Car de Brasil, celebrada en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos de Sao Paulo. A pesar de lo aparatoso del percance, el deportista no sufrió lesiones de gravedad. El accidente ocurrió durante la penúltima vuelta de la competencia cuando Di Mauro intentó rebasar a dos adversarios, Daniel Serra y Guilherme Salas, y posicionarse por detrás del líder de la carrera. Sin embargo, durante la maniobra chocó con la parte trasera de ambos vehículos, lo que provocó que la parte delantera de su auto se elevara por los aires y terminara estrellándose fuertemente contra el muro de contención. Tras el impacto, Di Mauro perdió el conocimiento y fue trasladado por los cuerpos de emergencia al Hospital Santa Maggiori, en donde, después de practicársele diversas pruebas médicas, se confirmó que no sufrió ningún tipo de herida de consideración. "Quiero agradecer los mensajes de apoyo. Gracias a Dios estoy bien. Fue un accidente muy fuerte, estuve mucho tiempo inconsciente, pero ante todo quiero dar las gracias a Dios por estar aquí y agradecer a todos los médicos, a todas las enfermeras y a todos los que me asistieron en la pista", comentó el piloto en un video compartido a través de su cuenta de Instagram. Como foi o acidente de Gaetano Di Mauro sob a ótica dos ingleses do @motorsporttv.



Gaetano, inclusive, está bem e fazendo exames de rotina. pic.twitter.com/D0RBsSxKwq — stock_car (@stock_car) May 16, 2021