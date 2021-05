Ilusión óptica de una niña enterrada entre el pavimento enloquece a la Red





18/05/2021 - 10:03:08

Un usuario de Reddit compartió una fotografía de una niña que, a primera vista, parece estar 'enterrada' entre el pavimento. Esta ilusión óptica provocó el desconcierto de muchos en redes sociales a quienes no les fue fácil ver lo que en realidad estaba sucediendo. "Mi hija, ¿dónde está el resto de ella?", escribió el dueño de la instantánea, invitando a encontrar la explicación razonable a lo a simple vista parecía imposible. Luego de especulaciones y bromas alrededor del acertijo, algunos espectadores lograron descifrarlo. Y no es un montaje digital, simplemente la pequeña está parada detrás de un muro de piedra del mismo color y material que el suelo, un detalle que hace que ambos planos de la fotografía se mezclen. En una inspección más detallada es posible notar que la jovencita tiene apoyado su codo derecho sobre la pared, lo que aporta mayor claridad y permite entender mejor la situación. De cualquier modo, su autor compartió otra imagen donde demarca cada plano, especialmente para aquellos que en definitiva no lograron visualizar la ilusión óptica.