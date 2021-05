Cuestionamientos aumentan y el TCP insiste en negar sentencia





18/05/2021 - 07:36:08

Página Siete.- Pese a que los cuestionamientos aumentan en contra del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que negó la existencia de la sentencia que declara inconstitucional los juicios en rebeldía, esa institución del Estado se ratificó en que no existe ese dictamen y que el caso sigue en trámite. Página Siete recurrió al TCP en busca de una postura sobre los cuestionamientos. Desde esa institución manifestaron que el presidente del TCP, Paul Franco, se ratifica en la declaración que brindó el 8 de mayo, en sentido de que no existe tal sentencia y que el caso aún no está cerrado. “No existe nada, por parte del TCP, que hubiese determinado algo con relación a los temas relativos a juicios de rebeldía. Ese aspecto relativo a esa causa sigue en trámite en el TCP. No existe ningún pronunciamiento que dé cuenta sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de los temas relativos al procesamiento en rebeldía”, declaró Franco, según un audio proporcionado a este impreso por el TCP. El caso generó polémica desde que el presidente del TCP negara el 8 de mayo la existencia de la sentencia 0012/ 2021 que declara inconstitucionales los juicios en rebeldía, después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, la diera a conocer e informara que el TCP declaró inconstitucional el juicio en rebeldía, por lo que no se podría juzgar a los exministros Arturo Murillo y Fernando López. Norma Piérola, la accionante del recurso, declaró a este rotativo que la sentencia data de marzo de este año, y que ella tiene el documento en versión PDF y una copia oficial con las firmas autentificadas de los tribunos que la suscribieron. “Me sorprenden las declaraciones del presidente Franco del TCP, que es el que ha firmado, cuando dice que no ha salido, desmiente a Iván Lima, e Iván Lima vuelve a salir y dice sí, no ha salido. ¿A qué estamos jugando?”, declaró Piérola. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) sostuvieron que el TCP está en una profunda crisis institucional y ética. “El TCP es parte fundamental del Órgano Judicial, porque es la instancia que se encarga de interpretar nuestra norma máxima que es la Constitución y la aplicación preferente de tratados sobre Derechos Humanos, pero es una instancia muy importante, que desde la época de Evo Morales, incluso en la época de Jeanine Añez, es 100% dependiente del Órgano Ejecutivo. Está en una profunda crisis no sólo institucional, sino moral y ética, como todo el Órgano Judicial”, sostuvo Franco Albarracín, asesor jurídico de la Apdhb. En la misma línea, el representante del Conade, Manuel Morales, señaló que la pérdida de la institucionalización del TCP repercute en una pérdida del Estado de Derecho y que a su vez conduce al país por un camino a un régimen totalitario. “Es un problema abierto, hay desinstitucionalización y grave pérdida del Estado de Derecho, ya no hay independencia, porque los jueces ya no operan en base a los procedimientos y las normas, sino operan en base a la presión que hace el poder político. Podemos afirmar que con estas denuncias y otras, como las detenciones arbitrarias, estamos ante una pérdida de independencia absoluta del Órgano Judicial y del Ministerio Público, y eso ya nos introduce al tema de un régimen autoritario camino a convertirse en un régimen totalitario”, expresó. Marco Baldivieso, exmagistrado del Tribunal Constitucional sostuvo que el caso merece una investigación, puesto que consideró que el TCP no está garantizando “seguridad jurídica” a la sociedad. “No merece solo una explicación, sino una verdadera investigación. Hay que ver si realmente existió y si hay una huella digital. El propio Ministerio de Justicia que pida la investigación por parte del Ministerio Público e incluso el Consejo de la Magistratura”, declaró Baldivieso a la ANF.



Dos casos que ponen en la mira al TCP Reelección Los abogados que demandaron la nulidad de la sentencia 0084/2017 en noviembre de 2019, que permite la reelección indefinida, denunciaron que un día antes de la audiencia para resolver un recurso de amparo, fijada para el 21 de abril de 2021, apareció un auto supremo de rechazo a su demanda, pero que tenía fecha de hace 16 meses, 24 de diciembre de 2019. Juicios Se observó que el presidente del TCP, Paul Franco, negara la existencia de la sentencia 0012/2021, que declara inconstitucional los juicios en rebeldía, luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que no se podría iniciar procesos contra los exministros que salieron del país. La solicitante de la sentencia Norma Pierola advirtió que se teme que se realicen cambios.