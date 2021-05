Dirigentes históricos arman un bloque de resistencia contra Evo





18/05/2021 - 07:25:06

Página Siete.- Dirigentes “históricos” del sindicalismo nacional organizan un bloque de resistencia social, con el objetivo de evitar que el expresidente Evo Morales y su entorno regresen al poder, y evitar, además, que el país se divida. “Mientras el poder prepara librar de toda culpa penal, lavando la mala imagen de Evo Morales, los dirigentes históricos de luchas sociales organizan un bloque de resistencia social, para evitar el retorno de Evo Morales a ser nuevamente gobierno”, declaró a Página Siete Roberto de la Cruz, exejecutivo de la COR de El Alto y abogado aymara. De la Cruz informó que entre los exdirigentes que impulsan esta iniciativa están Jaime Solares, Alejo Véliz, Roberto Coraite y Félix Santos, quienes “están acompañados por personalidades jóvenes profesionales del país”. Jaime Solares fue secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. De la Cruz fue secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto. Ambos formaron parte de la dirigencia social que protagonizó la “defensa del gas” en octubre de 2003. Alejo Véliz fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y lideró en la década de los años 90 el “instrumento político” Asamblea por la Soberanía (ASP), que fue el predecesor del MAS-IPSP como un brazo electoral de los sectores campesinos originarios. Sin embargo, en aquel entonces no lograron registrar la sigla en el organismo electoral. Roberto Coraite fue secretario ejecutivo de la Csutcb entre 2010 y 2012. En 2019, fue uno de los impulsores de la creación de una “Csutcb crítica y contestataria”, una organización paralela, cuyo primer secretario ejecutivo fue Felipe Quispe, El Mallku. También está Édgar Morales, exsuboficial militar que marchó por la descolonización de las FFAA. Entre los postulados que asume el bloque, según De La Cruz, están que no quieren que Bolivia se divida entre campo y ciudad, oriente y occidente, como -aseguraron- pretenden supuestamente hacer los militantes del partido azul y la propia oposición. “Bolivia es una sola”, indicaron. De igual forma, no quieren que Bolivia “sea convertida en Cuba, peor Venezuela, en donde la gente hoy está llorando por comida, libertad y justicia”. De la Cruz expresó que este bloque es un “movimiento cívico, sindical, indígena”, cuyos líderes se movilizan con sus propios recursos, provenientes del “sacrificio personal” de cada uno. “Es un sacrificio personal. Los viajes son de sacrificio personal de cada integrante, toda vez que ha despertado en los últimos meses el interés de la gente joven que se constituyen y nos exigen, nos piden que les guiemos con la experiencia”, sostuvo. Consultado al respecto, el exdirigente de tierras bajas Marcial Fabricano dijo que se comunicaron para conversar y reunirse para intercambiar criterios, puesto que en algún momento fueron actores referentes. “Nos hemos comunicado como para conversar de que en algún momento podemos reunirnos para intercambiar criterios, por supuesto, desde ese punto de vista de actores que en algún momento hemos sido referentes en el ámbito del país, regional y todo lo demás”, explicó Fabricano a este medio impreso. Fabricano es uno de los líderes que capitanearon la emblemática marcha por el “Territorio y dignidad” de 1990. El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, conocido como Tipnis, fue uno de los territorios que nacieron gracias a esa caravana. Bloque, figuras y objetivos Iniciativa Los dirigentes “históricos” del sindicalismo boliviano arman un bloque de resistencia social. Origen Sus figuras provienen de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otros sectores. Objetivos Sus impulsores indican que buscan evitar que el expresidente Evo Morales retorne al poder y que Bolivia se divida. Directiva Los líderes que organizan este bloque son Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Alejo Véliz, Félix Santos, Roberto Coraite y Marcial Fabricano. Encuentros Ya tuvieron dos reuniones constitutivas y tendrán una tercera.