Los bancos ganaron $us 25 millones en plena segunda ola del Covid-19





18/05/2021 - 07:23:06

El País.- Los bancos no dejaron de registrar utilidades ni durante el año 2020 ni tampoco en el primer trimestre de 2021, cuando, entre otras cosas, se decidió no alargar el diferimiento de créditos que solicitaban muchos sectores productivos para salvar sus negocios. Según el reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), los bancos lograron utilidades por 25 millones de dólares entre enero y marzo, meses en los que además se elevó la cartera de créditos en 1.784 millones de dólares, lo que supone un 119% respecto al mismo periodo de 2020, cuando recién desembarcó la pandemia en el país. El asunto tiene especial misterio, puesto que como explicó al diario El Deber el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, “se cortó la entrada de recursos por concepto de pago de cuotas que permite al sector continuar expandiendo la cartera, principalmente a través de la recuperación de lo prestado” en referencia a la determinación del ejecutivo de Luis Arce Catacora de negar el diferimiento, pero conceder un periodo de gracia de otros seis meses para que los deudores refinancien sus deudas. Es decir, a partir del segundo semestre, cuando los bancos empiecen a cobrar los intereses de las deudas además de los generados en el periodo de gracia, se podría estar ante un beneficio de récord. Villalobos también confiesa al diario cruceño que se han colocado más créditos que en el mismo periodo del año pasado, pero se ha cerrado el grifo a los pequeños – microcréditos, vivienda social, consumo – y se ha ampliado a las grandes empresas o empresas formalizadas que tratan de salvar su negocio con endeudamiento a pesar de las nulas ayudas directas del Gobierno. “Al 31 de marzo de este año, Villalobos refirió que la cartera del sistema bancario alcanzó los 25.000 millones de dólares, registrando un crecimiento del 3,4% con relación a 12 meses atrás. El comportamiento de la cartera-dijo- se explica por el aumento de la cartera empresarial, pyme y de vivienda de interés social; en tanto, los créditos a los sectores microcrédito, consumo y vivienda (sin considerar vivienda social) registraron un bajo crecimiento e incluso leves retrocesos”. La destrucción del empleo El informe de la Asoban también explica el incremento del desempleo, subempleo y el ensanchamiento de los márgenes de pobreza y pobreza extrema, pues el gasto y la inversión se han reducido a mínimos, mientras que los depósitos – ahorros – se han incrementado en valores récord: A marzo de 2021 alcanzaron los 28.301 millones de dólares con un crecimiento del 7,8% en relación a febrero de 2020. La falta de circulante ha elevado la tasa de desempleo por encima del 10 por ciento y la de subempleo por encima del 40 por ciento, pues es la incertidumbre laboral la que recorta los gastos y las inversiones a mediano y largo plazo. Muchos sectores que vivían de pequeños emprendimientos, como los del transporte o la comercialización de productos agrícolas, se han visto privados de su principal actividad por las determinaciones bancarias respecto. La banca ha sido uno de los pocos sectores que ha generado utilidades en el 2020, y aun así lamenta que sus utilidades han caído “como consecuencia de un menor dinamismo del sector” Desde el Ministerio de Economía recuerdan que se amplió la vigencia de los Fondos CPVIS II y CPVIS III, los cuales son préstamos que toman las entidades de intermediación financiera en el BCB a una tasa de interés de 0%, con garantía del equivalente de su excedente de encaje legal en moneda extranjera, esto para cubrir sus necesidades de liquidez de corto plazo inmediatas.