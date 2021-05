Médicos piden ampliar la edad de vacunación ante pocas filas





18/05/2021 - 07:18:39

Página Siete.- El coliseo del Instituto Americano, la Facultad de Medicina de la UMSA, la Escuela Nacional de Salud e Infocal son algunos de los puntos masivos de vacunación que ayer en La Paz y El Alto no registraban filas. Ante la poca demanda de las personas mayores de 50 años, médicos piden al Gobierno que se amplíe la edad de vacunación al grupo que ahora está siendo afectado por la tercera ola de la Covid-19. “Fuimos avanzando de forma gradual: médicos, enfermos renales, con cáncer, mayores de 60 años, con patología de base y ahora nos encontramos con mayores de 50 años. Me parece que se les apoyó bastante a estas personas, pero hay (personas) que no ven a las vacunas con seguridad o confianza, entonces deberíamos entrar al grupo más importante en este momento como los de 40 a 50 años”, dijo a Página Siete el secretario ejecutivo de la Federación de Médicos y Ramas Afines (Fesimras), Fernando Romero. Según el cronograma del Gobierno, en abril vacunaron a las personas mayores de 60 años y este mes a las que tienen más de 50 años, pero no hay filas en muchos de los puntos de inmunización. “Al entrar a vacunar a las personas menores de 50 entraríamos al sector más productivo, los que más trabajan y que ahora están en riesgo. Ya deberíamos dar este nuevo paso porque -por ejemplo- la Facultad de Medicina se queda vacía al mediodía y no hay más personas que quieran recibir las dosis. Creo que es el momento de pasar al siguiente grupo”, sostuvo Romero. Adrián Ávila, expresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica, consideró que si ya no hay filas en los puntos masivos de vacunación, “ya se debería estar buscando a otro grupo etario para inmunizar y más aún porque este nuevo coronavirus está atacando a las personas entre 30 a 50 años”. El especialista explicó que la nueva variante brasileña P1 es “más transmisible” y con una alta letalidad. “El grupo al que más afecta justamente tiene entre 30 y 50 años. Considerando estos nuevos datos, sería importante vacunar a personas de esa edad”, dijo. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, explicó a Página Siete que “de estar los centros de vacunación masiva vacíos, se debería ampliar y pasar al siguiente grupo (de 40 a 50 años)”. Para dar ese nuevo paso, Larrea dijo que se deben tener “todos los datos” y conocer con exactitud el número de personas mayores de 50 años que viven en el país, cuántas se vacunaron, cuántas dosis quedan y cuál es la demanda de esa población. Para llevar adelante este análisis, Larrea solicitó una reunión con el Gobierno. “El Ministerio de Salud debe dialogar con el Colegio Médico para que no se sigan cometiendo estos errores”, sostuvo. Guillermo Cuentas, exministro de Salud, dijo que el Gobierno “debería ser más flexible” en cuanto a la dotación de vacunas. “Hoy, el mayor número de pacientes afectados por Covid-19 son las personas menores de 50 años y ya no como la primera o segunda ola, cuando enfermaban más los adultos mayores. Tampoco deberíamos abrir a todos los grupos etarios, pero sí se debería bajar a los que tienen 40 años para arriba. Luego podríamos ampliar aún más en función de la capacidad instalada y la demanda”, afirmó. “Lo que debemos alcanzar es la inmunidad colectiva y eso sólo lo lograremos cuando alcancemos al 70% de la población vacunable”, sostuvo Cuentas. El ministro de Salud, Jeyson Auza, adelantó que esas demandas están en análisis. “Estamos en este momento vacunando a los mayores de 50 años. Ellos son los que deben recibir la vacuna, también las de más de 60 pueden ser inmunizadas. Estamos en este trabajo, seguiremos con aquello que esté a nuestro alcance para lograr este objetivo. Más adelante iremos avanzando (a otros grupos etarios) y esto debe someterse siempre a una evaluación constante”, afirmó. “Así como fuimos modificando nuestro plan de vacunación –añadió la autoridad de Salud-, si vemos que no existe afluencia de la gente, deberemos ampliar (la inmunización a otras edades”. José Hinojosa, epidemiólogo cruceño, afirmó que el virus varió en su estructura molecular. “Su periodo de incubación es menor que el anterior y es más agresivo, en especial para los jóvenes. Estamos en un ascenso de contagios y los hospitales ya están llenos y en pocos días tendremos un desbordamiento”, dijo. La directora del Hospital Japonés de Santa Cruz, Neisy Surriabre, advirtió que están tratando un virus “muy diferente” a la primera y segunda ola. “Hay pacientes que pasan a un estado severo y grave en poco tiempo. Llegan al hospital a requerir asistencia ventilatoria mecánica inmediata. También notamos que la enfermedad ataca a más jóvenes que adultos”, aseguró e indicó que cuatro de cada 10 pacientes que reciben para terapia intensiva son jóvenes.



Abren más puntos Cochabamba El ministro de Salud, Jeyson Auza, inauguró ayer el punto de vacunación masiva en Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol) y destacó el nivel de coordinación con las autoridades subnacionales de ese departamento en la contención y combate de la Covid-19.



Tarija Cercado ya cuenta con el primer punto de vacunación masiva en el coliseo 15 de Noviembre. Es un trabajo conjunto entre varias entidades y el Gobierno.