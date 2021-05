Piraí Vaca contrajo covid-19: Estoy en la clínica (…) mi cuerpo necesita ayuda





17/05/2021 - 18:59:01

Correo del Sur.- El concertista de guitarra Piraí Vaca contrajo covid-19 y ahora se encuentra internado en una clínica con complicaciones en los pulmones. Así lo comunicó el propio artista mediante sus redes sociales. MI VIDA CON COVID Estoy en la clínica. No pude solo. Mis valores empeoran y mi cuerpo necesita ayuda. Es éste un camino que quiero contarles. Un camino raro e inesperado que me lleva de este caos tumultuoso de mi vida emocional y personal, hacia lugares inesperados (sic)”, se lee en el primer tuit de un hilo que compartió este lunes con sus seguidores. El artista de talla internacional relata que en un primer momento, cuando supo que se había contagiado, no le prestó la debida atención a la enfermedad y continuó con sus actividades y proyectos en marcha. Arguye que es una persona que no suele enfermarse. “Días después, la segunda fase me llegó cuando vi que las fuerzas no alcanzaban para preparar nada y que la cabeza se negaba a pensar. Intentaba estudiar la guitarra, pero la cosa era simple, ¡no podía sostenerla! Es una debilidad extrema…”, sigue más adelante. “Había estado practicando muchísimo estas últimas semanas impulsado por convicciones muy fuertes que están resurgiendo en mí en el último tiempo. ¡Pero caramba! otra vez detenerse, por cualquier razón que sea, estoy harto, aunque bueno, también debo reconocer que no me escapo de mi maldición personal, donde todo lo que hago me parece insuficiente…”, prosigue. El cruceño comenta que pese a que intentó sobrellevar las cosas con actividades que “matan el tiempo, pero también la vida”, no pudo superar la enfermedad en casa. “Pasan los días y a pesar de la medicación, mi situación empeora. El daño en el pulmón avanza, y no dejo de sudar, afiebrado. Me empiezo a preocupar. Todo lo que quería era evitar salir de aquí, y ya partieron”, termina su relato. Tras haber revelado el estado de su salud, el guitarrista ha recibido varios mensajes de apoyo en las redes sociales que lo animan a seguir adelante. Piraí es uno de los artistas más representativos de Bolivia y de Latinoamérica y ha sido merecedor de varios premios tanto en casa como en el extranjero.