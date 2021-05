Mamani: Cámara de Diputados no tiene en agenda algún proyecto impositivo referido a los cocaleros





ABI.- El Presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, descartó este lunes que su instancia legislativa tenga en tratamiento algún proyecto de ley referente al cobro de impuestos a la comercialización de hoja de coca. “Nosotros no tenemos ninguna agenda, tal vez surja alguna iniciativa de algún diputado que pueda presentar, en ese sentido se evaluará para su tratamiento correspondiente. Por el momento no tenemos ninguna iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados con relación a este impuesto para los hermanos cocaleros”, dijo Mamani, según un boletín de prensa de la Cámara de Diputados. La declaración de la autoridad legislativa surge tras las afirmaciones del senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, quien el jueves pasado reiteró que los productores de la hoja de coca aportan económicamente al Tesoro General del Estado y lamentó que la oposición señale que el sector no paga impuestos. En ese sentido, Mamani señaló que, si existe alguna propuesta legislativa al respecto, “sería desde la Cámara de Senadores, por el momento acá (en la Cámara Baja) no tenemos la iniciativa presentada”.