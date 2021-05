Argentina oficializa cautelar para evitar que WhatsApp acceda a información privada de usuarios





17/05/2021 - 11:32:29

La Secretaría de Comercio Interior formalizó la medida cautelar dictada a la filial argentina de Facebook para que suspenda la puesta en vigor de las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp, por considerar que "se incurriría en una situación de abuso de posición dominante". A través de la resolución 492/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se indicó que la suspensión se determinó por 180 días o hasta la finalización de la investigación abierta. La decisión de la Secretaría que conduce Paula Español se tomó en base al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la cual consideró que "las nuevas Políticas de Privacidad de WhatsApp podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al artículo 1 de la Ley 27.442", informa Télam. Mientras dure la cautelar, la CNDC investigará el uso que Facebook dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que, se presume, podrían utilizarse con fines comerciales.Comercio Interior precisó que la empresa de mensajería tiene una penetración que supera el 76% de los teléfonos móviles en el país. Las demás aplicaciones de mensajería tienen una penetración menor, por lo que los usuarios no puede sustituirla sin perder este medio de comunicación con muchos de sus contactos, según el texto. "Esto genera una fuerte asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp, por lo que se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram", explicó la resolución. Entre los datos se encuentran: el acceso a la libreta de direcciones, número de teléfono, datos de operaciones (por ejemplo, si se usa Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre interacción con las empresas cuando se usa el servicio, información sobre el dispositivo móvil y la dirección IP. Si los usuarios no aceptaban las nuevas Condiciones del Servicio antes del 15 de mayo pasado, según informaba la aplicación, inicialmente experimentaría limitaciones en la funcionalidad de la aplicación, y al cabo de unas pocas semanas la app dejará de operar y perderá todos los datos almacenados. Por su parte, según establece el informe de la CNDC, Facebook e Instagram, con el poder que esa información les otorgará, sumadas a las más modernas tecnologías de procesamiento de información, "podrán reforzar su posición de dominio en otros mercados como el de la publicidad online, elevando las barreras a la entrada o volviendo difícil la supervivencia de sus competidores no integrados y en última instancia monopolizando el mercado en perjuicio del interés económico general". "Además, aun cuando el servicio de mensajería de WhatsApp parece gratis, no lo es. La información que el usuario entrega es extremadamente valiosa para las redes sociales, tanto que esa suscripción gratuita podría ser un acuerdo injusto y hasta ruinoso para el usuario", destacó la Secretaría.