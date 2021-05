El Ejército de Israel elimina al comandante de la unidad del norte de la Yihad Islámica Palestina





17/05/2021 - 11:01:25

El Ejército de Israel eliminó a Hassam Abu Harbid, comandante del sector norte del movimiento Yihad islámica Palestina, comunicaron las Fuerzas de Defensa del país (FDI) a través de su cuenta en Twitter. Fue abatido durante un ataque aéreo. Desde las FDI indicaron que el operativo al respecto se realizó junto con el servicio de inteligencia Shin Bet. El comandante estaba detrás del lanzamiento de misiles y misiles guiados antitanque hacia territorio israelí, según los militares. Lideró ataques contra civiles y soldados israelíes durante aproximadamente 15 años, recoge Times of Israel, con referencia a las FDI. Desde el movimiento confirmaron la muerte del comandante de su unidad norte, recoge Al Jazeera. Las confrontaciones entre palestinos y fuerzas israelíes comenzaron la noche del 7 de mayo en la mezquita de Al Aqsa durante las protestas contra el desalojo de familias palestinas de un vecindario árabe en Jerusalén Este, así como del refuerzo de las "medidas de seguridad" en esa área El pasado lunes, Hamás comenzó a disparar cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza, momento a partir del cual las hostilidades escalaron rápidamente, dando lugar a los combates palestino-israelíes más intensos desde la guerra de 50 días de mediados del 2014. Los intercambios de fuego no cesan y, de momento, no se advierten signos de desaceleración de la tensión Desde que estallaron las hostilidades entre Israel y Hamás, los ataques israelíes en Gaza han dejado 198 palestinos muertos, entre ellos 58 niños y 35 mujeres, según datos del Ministerio de Salud de Palestina. Entre los israelíes, al menos diez personas han muerto, incluidos dos niños.