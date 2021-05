Cochabamba registra más de 10 mil casos de resfrío en 7 días





17/05/2021 - 08:57:13

Opinión.- El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Rubén Castillo, informó ayer que la última semana se registró más de 10 mil casos de resfrío en el departamento. El frente frío comenzó en Cochabamba y, además de la presencia del coronavirus COVID-19, hay varios tipos de infecciones respiratorias agudas que atacan a la población, entre las que está la influenza, los rinovirus, la H3N2 o la A1N1. Castillo explicó que desde el SEDES realizan un registro epidemiológico por semana y que lo habitual este último tiempo oscila entre 5 mil y 14 mil infecciones agudas cada siete días, lo que significa, por lo menos, 10 veces más de los casos que se suman de COVID-19. Aseguró que este 2021 aún no se presentó ningún caso de influenza y que el año pasado hubo menos de cinco confirmados en el departamento. “Quizás por la cuarentena o por el enfoque a COVID-19 la gente no ha notificado y no se tuvo más datos”, dijo. Sin embargo, los resfríos más comunes aumentaron en las últimas gestiones. “En Cochabamba tenemos ese tipo de circulación (resfríos). Sí están incrementando las infecciones respiratorias, lo que es habitual para este periodo”, informó el médico. Sobre el tema, el inmunólogo Roger Carvajal indicó que el uso del tapabocas previene los contagios de este tipo ya que se propaga igual que el coronavirus. RESFRÍO Y COVID-19 La alta incidencia de casos de infecciones respiratorias y el incremento de contagios de COVID-19 ponen en vulnerabilidad a las personas en esta época. Castillo aseguró que sí se puede padecer ambas patologías al mismo tiempo, pero la gravedad depende del estado de salud previo de cada individuo; hay cuadros que pueden empeorar conforme pasan los días. “Presentan casi la misma sintomatología, pero depende de la respuesta inmune de cada persona. Si es adulta, le puede ocasionar disnea, y si es joven puede pasar solo como un resfrío”, explicó. Por su parte, Carvajal indicó que es muy importante tratar estos casos lo antes posible con medicación estándar, como paracetamol o aspirinas, y con productos naturales, como el eucalipto, el matico o la manzanilla, entre otros. Asimismo, resaltó la importancia de consumir vitamina C y D y llevar una dieta rica en omega 3 ya que ayuda a restituir los tejidos dañados; este aceite se encuentra en los pescados y en algunos cereales como la chía. “Esta es una nueva generación. Con el coronavirus ha mejorado la alimentación. Hay que reducir carbohidratos, grasas y sustituirlos por el mundo verde”, reforzó el especialista. Castillo añadió que es vital mantener las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento físico, el uso del barbijo y la desinfección de manos, tanto para evitar contagios de COVID-19 como resfríos. La semana anterior, el SEDES inició la campaña de vacunación masiva contra la influenza estacional con la aplicación de una dosis trivalente, que protege contra las gripes H1N1, H3N2 y la influenza de tipo B. Pueden ser inmunizados los mayores de 60 años, personas con enfermedades de base y niños. Las dosis para los menores proceden de Francia y para los adultos de Australia. Los especialistas del SEDES indicaron que su seguridad está por encima del 99.5%. Una recomendación importante para la población que recibe la vacuna contra la influenza es que debe aguardar entre 15 y 30 días para ponerse la dosis contra el coronavirus, y viceversa.