A partir de este lunes aplican modalidad semipresencial a labores escolares en Pando





17/05/2021 - 08:54:23

Erbol.- La Dirección Departamental de Educación Pando dispuso que a partir de lunes se aplique la modalidad semipresencial en distintos centros educativos del departamental, aclarando que la asistencia a las aulas no es obligatoria. El director Guillermo Vargas Peredo informó que los 17.000 estudiantes tienen la opción de asistir a clases, pero también se mantiene vigente la capacitación virtual para aquellos estudiantes que no deseen acudir a las aulas. Explicó que padres de familia y maestros coordinan este fin de semana el apoyo con algunas medidas de bioseguridad a las unidades educativas, como la dotación de alcohol en gel, barbijos y otros medios para evitar el contagio de coronavirus. En declaraciones al programa red Beni-Pando de la red Erbol, explicó que el horario va a ser flexible tanto de ingreso como de salida escalonada para los tres niveles y reiteró a los padres de familia que no están obligados a enviar a sus hijos a las escuelas. “Aquellos padres de familia que opten no enviar a la escuela a sus hijos no quiere decir que van a quedar marginados, de ninguna manera. El docente va a continuar con esos niños en las clases a distancia. Seguramente con los días venideros se van a ir incorporando”, manifestó. En relación a la educación alternativa y especial, de la misma manera las clases serán semipresenciales porque se tratan de personas adultas y se considera que el cuidado será más responsable. En el área rural, comenzarán las clases de manera presencial, anticipó la autoridad educativa.