Cochabamba es epicentro de la tercera ola; duplica a Santa Cruz en índice de riesgo alto





17/05/2021 - 08:32:34

Opinión.- Cochabamba tiene casi el doble de municipios en “riesgo alto” al coronavirus respecto a Santa Cruz. De acuerdo con el último Índice de Alerta Temprana emitido por el Ministerio de Salud, en Cochabamba hay 21 territorios que están dentro de esa categoría, mientras que en el departamento oriental solo 12. Cochabamba no solo supera a Santa Cruz (la región del país donde hay más población), también es el departamento de Bolivia con más municipios en riesgo es alto, esto supone, según el Ministerio de Salud, que "el contagio se encuentra desbordado, tanto en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar (...)". El documento señala que todos los municipios del Eje Metropolitano de Cochabamba están dentro de esa categoría, es decir, Cercado, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe. Además, hay otros municipios del Trópico que están en esa situación crítica: Villa Tunari, Shinahota y Chimoré. A pesar de esta alerta las medidas preventivas en el Trópico aún son blandas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) de Chimoré, en su última sesión, determinó que las labores educativas presenciales continúen en los colegios que no presenten casos positivos de COVID-19, según información difundida por Radio Kawsachun Coca. En Shinahota hace poco se registraron más 80 casos positivos de coronavirus y 29 fueron identificados en unidades educativas, según el Comité de Análisis de Información (CAI). MÁS CIFRAS Esa no es la única cifra roja en Cochabamba, además el 70% de municipios tiene algún nivel de riesgo, según el último Índice de Alerta Temprana emitido por el Ministerio de Salud. Del total de 47 territorios autónomos que hay en el departamento, 33 están dentro de alguna de cuatro categorías de riesgo: alto, medio, bajo o inicial. RASTRILLAJE El domingo fue la primera jornada de cuarentena rígida en Cochabamba, decretada debido al incremento de casos positivos. La Gobernación de Cochabamba, través de la Secretaría Departamental de Salud y el Servicio Departamental de Salud (SEDES), movilizó brigadas médicas para realizar rastrillajes de contagiados en la zona norte. El director del SEDES, Freddy Medrano, informó que 13 brigadas fueron desplegadas en puntos estratégicos como el centro de salud Temporal, la calle Atahuallpa y Segunda Circunvalación y en la Organización Territorial de Base (OTB) Temporal Unificado, de acuerdo con información de la Gobernación. En Quillacollo, la Alcaldía y el Comando Regional del Valle Bajo realizaron operativos para verificar el cumplimiento de la cuarentena rígida. Más de 100 funcionarios participaron del megaoperativo que comandó el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, según un comunicado de ese municipio. En tanto que Sacaba no acató la cuarentena rígida y anunció un COEM para esta semana. RESULTADOS El rastrillaje realizado en la zona norte de la ciudad permitió identificar a más de medio centenar de contagiados con el virus. Un reporte del SEDES especificó que tres brigadas dieron con 54 infectados. Del total, cinco positivos fueron encontrados en la OTB Temporal Unificado; 15 en la Atahuallpa y Segunda Circunvalación; y 34 en el centro de salud Temporal. Aplicaron 318 pruebas de antígeno nasal. La secretaria departamental de Salud, Daysi Rocabado, agregó que estas acciones se realizarán también el próximo domingo en otros puntos de la ciudad, como la zona este, oeste y sur. VACUNACIÓN El alcaldía de Cercado y la Gobernación de Cochabamba, confirmaron que esta jornada abrirán el recinto ferial de la laguna Alalay para realizar una campaña de vacunación masiva. Las puertas de Feicobol se abrirán desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Podrán acudir los mayores de 50 años y el único requisito que deben presentar es su carnet de identidad. La campaña durará cuatro días y aplicarán las dosis de Sputnik V.