La variante india de covid-19 puede propagarse como un incendio forestal entre los no vacunados





17/05/2021 - 08:06:24

RT.- El secretario de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, advirtió este domingo que la variante B.1.617 de coronavirus, detectada por primera vez en la India podría propagarse como "un incendio forestal" entre las personas no vacunadas. "Debido a la velocidad de transmisión de esta [cepa india], puede extenderse como un fuego forestal entre los grupos no vacunados, de ahí que necesitemos vacunar al mayor número de individuos posible, especialmente entre aquellos que son los más susceptibles de acabar en el hospital", acentuó el alto funcionario en una entrevista concedida a Sky News. Asimismo, Hancock comparó la situación epidemiológica que vive actualmente el país con "una carrera entre el programa de vacunación y el virus", en la que la variante india le dio a coronavirus "unas piernas extra". El titular sanitario precisó que hasta ahora se han registrado un total de 1.300 casos de la B.1.617 en el país, al tiempo que aseguró que los datos científicos, provenientes de la Universidad de Oxford indican que los fármacos que se administran en el país resultan eficaces contra la variante india. En este sentido, el político animó a vacunarse a la población y recordó que los componentes anticovid ofrecen "una protección muy alta, pero no absoluta". ¿Volver a la normalidad? Además, reveló que el Ejecutivo tiene programado levantar una serie de restricciones este lunes, de tal forma que podrán reunirse grandes grupos de personas al aire libre, así como grupos pequeños en interiores, mientras que los restaurantes, pubs y museos volverán a abrir sus puertas. Sin embargo, no será hasta el 14 de junio cuando el Gobierno se pronuncie sobre el levantamiento completo de impedimentos. Si el Ejecutivo considera que la reapertura es segura, las últimas restricciones —el distanciamiento social y el cierre de clubes nocturnos— podrían ser levantadas el 21 de junio. Entretanto, un total de 56.677.012 personas ya se han vacunado contra el coronavirus en el país, mientras asciende a 20.103.658 las que han recibido las dos inyecciones, según datos oficiales.



La B.1.1617 azota a la India La India atraviesa desde hace semanas una severa crisis sanitaria, con cientos de miles de contagios registrados diariamente. En este contexto, se reporta que cuerpos de víctimas de covid-19 son arrojados a distintos ríos de la India debido a la falta de fondos para comprar materiales necesarios para la cremación, así como a las creencias religiosas o el abandono de cadáveres de las víctimas por parte de muchas familias por temor a la enfermedad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la cepa india es motivo de preocupación mundial a la vista de la situación que vive el gigante asiático y de la mayor trasmisibilidad de la variante.